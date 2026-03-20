На відео потрапив ритуал, який Магучіх робила перед перемогою на чемпіонаті світу
- Ярослава Магучіх здобула золоту медаль на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту в приміщенні з результатом 2,01 метра.
- Юлія Левченко, Нікола Оліслагерс та Ангеліна Топич поділили срібло, взявши висоту 1,99 метра.
У п'ятницю, 20 березня, відбувся чемпіонат світу зі стрибків у приміщенні. Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко боролися за медалі.
Для Україні "золото" на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні здобула Магучіх. Левченко разом із Ніколою Оліслагерс та Ангеліною Топич поділили "срібло", повідомляє 24 канал.
Що робила Магучіх перед змаганнями?
Всі ми звикли бачити, як перед стрибками українська спортсменка відпочиває в спальному мішку з заплющеними очима. Цього разу, перебуваючи у своєму звичному стані "сплячої красуні", вона також робила рухи пальцями, можливо, щоб заспокоїти себе.
Що робила Ярослава Магучіх перед змаганнями / Фото скриншот Суспільне Спорт
Ритуал Ярослави Магучіх / Відео Суспільне Спорт: дивіться відео
Також під час представлення спортсменок Ярослава одним жестом дала вболівальникам зрозуміти, що все буде добре.
Жест від Ярослави Магучіх / Фото скриншот Суспільне Спорт
Як пройшли змагання для Магучіх та Левченко?
Українська легкоатлетка Магучіх вкотре підтвердила свій статус лідерки у стрибках у висоту. На чемпіонаті світу 2026 року в приміщенні, що відбувся в польській Торуні, Магучіх здобула золоту медаль із результатом 2,01 метра. Вона спробувала встановити рекорд чемпіонатів світу на висоті 2,06 метра, але не змогла подолати цю планку.
Її співвітчизниця Юлія Левченко здобула срібло, взявши висоту 1,99 метра, що стало її першою медаллю на чемпіонатах світу в приміщенні. На цій же висоті успішно виступили ще дві спортсменки, що створило унікальну ситуацію: одне золото і три срібла.