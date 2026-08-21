"Змагатимуться з терористами": Магучіх жорстко поставила на місце МОК через росіян
Ярослава Магучіх різко відреагувала на допуск російських спортсменів до міжнародних змагань. Українська олімпійська чемпіонка назвала їх одним словом.
Рішення Міжнародного олімпійського комітету викликало обурення стрибунки у висоту. У коментарі CNN Магучіх наголосила, що війна проти України триває, а тому підстав для зміни її позиції немає.
Магучіх назвала росіян терористами
Ярослава Магучіх прокоментувала участь російських і білоруських спортсменів у нейтральному статусі. За словами українки, це несправедливо щодо атлетів, які постраждали від війни.
Стрибунка у висоту нагадала, що через повномасштабне вторгнення чимало українських спортсменів втратили можливість продовжувати кар'єру. Деякі представники українського спорту загинули через російську агресію.
Я вважаю це несправедливим, дуже несправедливим. Бо виходить, що наші спортсмени та спортсмени з усього світу змагатимуться з терористами. Це божевілля,
– сказала Магучіх.
Українка також подякувала президенту World Athletics Себастьяну Коу за позицію організації щодо російських і білоруських атлетів.
Українка не змінила своєї позиції
Магучіх зазначила, що з лютого 2022 року обставини, через які російських і білоруських спортсменів відсторонили від міжнародних стартів під егідою World Athletics, не змінилися.
Попри рішення МОК, українська легкоатлетка продовжує виступати проти допуску представників країни-агресорки до змагань. Вона переконана, що спорт не може залишатися осторонь війни, коли українські атлети платять за неї надзвичайно високу ціну.
Ярослава Магучіх є олімпійською чемпіонкою Парижа-2024, світовою рекордсменкою та триразовою чемпіонкою Європи у стрибках у висоту.