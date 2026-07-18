Драма в Лондоні: Магучіх показала найкращий результат сезону, але сенсаційно поступилася

Ярослава Магучіх стрибнула на 2,01 метра та оновила свій найкращий результат літнього сезону. Втім, цього не вистачило для перемоги над Ніколою Оліслагерс на етапі Діамантової ліги.

Українська рекордсменка світу провела черговий старт на престижній серії Діамантової ліги, що відбулася в Лондоні. У вирішальній боротьбі за "золото" все визначили не сантиметри, а кількість використаних спроб, повідомляє 24 Канал.

Напружена дуель Магучіх та Оліслагерс

Ярослава Магучіх розпочала виступ із висоти 1,93 метра, яку подолала з другої спроби. Далі українка також із другого підходу взяла 1,96 та 1,99 метра, тоді як головна конкурентка Нікола Оліслагерс стрибала впевненіше, долаючи ключові висоти з першої спроби.

Саме це й стало вирішальним у боротьбі за перемогу. На висоті 2,01 метра обидві спортсменки двічі зазнали невдачі, але в третій спробі все ж підкорили планку. Для Магучіх цей результат став найкращим у літньому сезоні на відкритому повітрі.

Після цього організатори встановили планку на 2,03 метра. Ані українці, ані австралійці не вдалося її підкорити, тому переможницю визначили за кількістю спроб на попередніх висотах.

Перша поразка в очному протистоянні цього сезону

Завдяки меншій кількості невдалих стрибків на висоті 1,99 метра перемогу здобула Нікола Оліслагерс. Магучіх із таким самим результатом 2,01 метра посіла друге місце, а третьою стала ще одна представниця Австралії Елеонор Патерсон, яка завершила змагання з результатом 1,96 метра.

Для української легкоатлетки це був четвертий старт літнього сезону та другий етап Діамантової ліги після перемоги в Рабаті. До Лондона вона підходила після успішного виступу на чемпіонаті України у Львові та тренувального збору в Луцьку.

Варто зазначити, що разом із Магучіх на турнірі мала виступити й Ірина Геращенко. Однак бронзова призерка Олімпійських ігор була змушена пропустити етап через проблеми з оформленням британської візи.