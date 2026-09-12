Скільки заробила Ярослава Магучіх за перемогу на Абсолютному чемпіонаті світу

Абсолютний чемпіонат світу у Будапешті обіцяв стати рекордною подією у легкій атлетиці за обсягом призових грошей. Тріумфаторка у секторі стрибків у висоту Ярослава Магучіх добряче поповнила свій особистий бюджет.

Результату 1,99 метра вистачило українці для того, щоб обійти сімох суперниць, серед яких були дві її співвітчизниці Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Магучіх додала до олімпійського золота і статусу рекордсменки світу ще й перший в історії титул абсолютної чемпіонки, пише 24 Канал.

Призові Ярослави Магучіх за Абсолютний чемпіонат світу

Загальний призовий фонд, який організатори підготували для турніру найкращих з найкращих, склав рекордні для легкої атлетики 10 мільйонів доларів.

Магучіх як переможниці дістанеться чек на 150 тисяч в американській валюті. Таким чином це її найбільш фінансово успішний турнір за всю кар'єру. Хоч за олімпійське золото Парижа два роки тому Ярослава отримала на 25 тисяч більше, призові від World Athletics тоді склали тільки 50 тисяч, решту заплатила держава.

Для порівняння: за весь сезон Діамантової ліги, який складався з 5 етапів, Магучіх заробила 51 тисячу доларів.

Скільки заробили інші українці у Будапешті

Навіть саме потрапляння на Абсолютний чемпіонат вже принесло спортсменам більше коштів, ніж вони могли б отримати за перемогу на деяких стартах упродовж сезону.

Юлія Левченко, у якої стрибки не пішли, за розділене із суперницями шосте місце поповнила свій банківський рахунок на 14 тисяч доларів. 16 тисяч заробила Ірина Геращенко, яка посіла підсумкове 5-те місце.

У секторі метання молота українець Михайло Кохан показав третій результат – і це дозволило йому отримати 40 тисяч доларів призових.