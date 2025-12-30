Магучіх говорить українською: у Федерації відповіли на звинувачення у мережі

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх давно перейшла на спілкування українською. Проте у мережі один з користувачів звинуватив титуловану спортсменку у використанні мови агресора.

У Федерації легкої атлетики України спростували усі звинувачення на адресу Ярослави Магучіх. Пресаташе ФЛАУ Ольга Ніколаєнко в ексклюзивному коментарі 24 Каналу роз'яснила ситуацію.

Читайте також Топ-5 українських спортсменів, про яких говорив весь світ у 2025 році

Якою мовою спілкується Магучіх?

До початку повномасштабної війни окремі українські спортсмени спілкувалися російською мовою та не приділяли цьому питанню достатньої уваги. Проте неспровокований напад північного сусіда докорінно змінив ставлення до мови.

Щодо Ярослави Магучіх, то вона ще до 24 лютого 2022 року перейшла на українську.

У повсякденному житті Ярослава вже давно й дуже багато спілкується українською. Вона, як і ще багато спортсменів, ще до 2022 перейшли на українську. А після 22-го багато хто робить це навіть у своїх сім'ях, які раніше були російськомовними,

– сказала Ольга Ніколаєнко.

Пресаташе ФЛАУ також додала, що вона з Ярославою спілкується виключно українською. Лише під час медіазаходів для іноземних ЗМІ вони користуються англійською.

Що спровокувало мовний скандал довкола Магучіх?

Один з користувачів мережі Threads написав на своїй сторінці, що розчарувався у Магучіх через те, що у повсякденному житті спортсменка спілкується російською.

Сьогодні бачив Ярославу Магучіх вживу. Я думав, вона і в житті розмовляє українською. Яке ж розчарування мене спіткало, коли я почув, як вона розмовляє мовою Росії. Це вкотре доводить, що багато зірок України неідеальні. Як і багато хто зі звичайних людей. Все як у житті,

– написав користувач.

Допис користувача мережі зі звинуваченнями на адресу Магучіх / Скриншот із соцмереж

Як підписники відреагували на звинувачення на адресу Магучіх?

Під його публікацією розгорілася дискусія. Велика група підписників підтримали українську чемпіонку. Зокрема вони зазначили, що у публічному просторі Магучіх спілкується виключно українською мовою, а тому спекулятивні звинувачення на її адресу абсолютно безпідставні.

"Відмовилась виступати за інші країни, завжди говорить про Україну на весь світ, гордість країни, спортсменка зі світовим імʼям, в той час Ярослав "розчарування".

"Для престижу держави Ярослава зробила набагато більше, ніж автор допису. Професійний спорт – це великий подвиг. І ця дівчинка не втекла з України, як деякі наші титуловані спортсмени, а прославляє нашу країну у світі. Яке вам діло, як вона спілкується у побуті?! ".

"Тобто ви до неї звернулись українською, а вона вам російською відповідала? Чи вона інтерв'ю давала рос.мовою? Чи людина з кимось спілкувалась, а ви поруч вуха розвісили і підслуховували?".

Реакція на скандальну публікацію про Магучіх / Скриншоти з мережі Threads

Яку відзнаку отримала Магучіх від президента України?