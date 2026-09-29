Відібрали "золото" через кросівки: на престижних змаганнях спалахнув міжнародний скандал

Ясміна Токсанбаєва з Казахстану фінішувала першою у спортивній ходьбі на Азійських іграх-2026, але не стала чемпіонкою. Її дискваліфікували через взуття.

Легкоатлетка подолала дистанцію за 3 години 22 хвилини 20 секунд та випередила представниць Китаю. Проте церемонію нагородження відклали після обов'язкової перевірки екіпірування призерів, повідомляє НОК Казахстану на своєму сайті.

Кросівки не пройшли перевірку

Після завершення змагань технічні делегати перевірили взуття трьох призерок, як це передбачено правилами World Athletics. Під час перевірки з'ясувалося, що модель кросівок Токсанбаєвої відсутня у переліку взуття, дозволеного міжнародною федерацією.

Фотографії кросівок та необхідну інформацію передали до World Athletics для отримання офіційного висновку. До моменту його отримання церемонію нагородження відклали.

Згодом World Athletics підтвердила, що використана казахстанською спортсменкою модель не має дозволу на участь у змаганнях. Відповідно до чинних правил результат Токсанбаєвої визнали недійсним, а підсумковий протокол скоригували.

Вимоги до спортивного взуття були оновлені рішенням Ради World Athletics 19 березня 2026 року та набули чинності 20 квітня. Вони є обов'язковими для всіх учасників змагань.

Казахстан оскаржує рішення

У Федерації легкої атлетики Казахстану визнали відповідальність за ситуацію, однак не погодилися із позбавленням спортсменки золотої медалі. Національний олімпійський комітет Казахстану разом із федерацією працює над можливістю подання апеляції.

Це не перший подібний випадок на Азійських іграх-2026. Раніше через невідповідне взуття анулювали результат іранської спортсменки Мохітзаде, яка виступала у семиборстві.

Після коригування протоколу казахстанська спортсменка Аліна Чистякова, яка спочатку посіла четверте місце, піднялася на третю позицію та отримала бронзову медаль.

НОК Казахстану заявив, що підтримує Токсанбаєву та взаємодіє з World Athletics, Asian Athletics Association, Олімпійським радою Азії та національною федерацією щодо подальшого оскарження рішення.

Нагадаємо, австралійка Йоанна Ветшик стала переможницею змагань Hyrox у Пекіні, але її тріумф обернувся міжнародним скандалом. Спортсменка продовжила гонку після гострого нападу діареї.