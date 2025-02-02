За крок від титулу: Ястремська програла "нейтральній" росіянці у фіналі турніру в Австрії

Українська тенісистка Даяна Ястремська у фіналу турніру WTA500 у Лінцу зустрічалася з "нейтральною" росіянкою Єкатєріною Александровою. Поєдинок став випробуванням нервів фанатів одеситки.

Александрова – Ястремська 2:1 (6:2, 3:6, 7:5)

У неділю, 2 лютого, в австрійському Лінці відбувся фінал турніру WTA500. За перемогу змагалися Даяна Ястремська та представниця країни-агресорки Єкатєріна Александрова, пише 24 Канал.

Читайте також Ястремська знищила опонентку та вийшла у фінал престижного турніру в Австрії

Як пройшов фінал турніру в Австрії

У першому сеті Ястремська програла дві подачі суперниці, поступившись з рахунком 2:6. Друга партія теж розпочалася з переваги "нейтральної" росіянки, яка виграла три поспіль гейми.

Після цього Даяна зуміла зібратися, не залишився шансів Александровій. Українка взяла шість геймів та виграла сет з рахунком 6:3 на свою користь. Переможниця турніру визначилася у третьому сеті.

У третій партій Ястремська повела в рахунку після трьох сетів. Росіянка відігралася, відновивши паритет – 3:3. За рахунку 5:5 Даяна програла свою подачу. Все вирішив останній гейм, який забрала Александрова.

Матч, який тривав 2 години та 13 хвилин, завершився перемогою "нейтральної" тенісистки. Даяна зупинилася за крок від найбільшого титулу в кар'єрі.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська вперше з 2023 року грала у фіналі турніру WTA.