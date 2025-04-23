Важка перемога над британкою: Ястремська пробилася в друге коло турніру в Мадриді
- Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла британку Франческу Джонс у першому колі турніру WTA 1000 у Мадриді з рахунком 2:1.
- У наступному колі Ястремська зіграє з американкою Коко Гауфф, матч відбудеться 24 квітня.
- Поєдинок з Джонс тривав дві з половиною години, де Ястремська відіграла 58% брейкпойнтів.
Українська тенісистка Даяна Ястремська стартувала у престижному турнірі WTA 1000 у Мадриді. В першому колі суперницею одеситки була представниця Великої Британії Франческа Джонс.
Даяна Ястремська – Франческа Джонс 2:1 (7:6(5), 4:6, 6:3)
Британка Франческа Джонс займає 138-й рядок у рейтингу WTA. Попри різницю у класі поєдинок виявився не з легких для Даяни Ястремської, пише 24 Канал.
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Перемога над британкою забрала чимало сил
На початку першого сету українка впевнено повела в рахунку після п'яти зіграних геймів – 4:1. Однак суперниця зуміла відігратися та навіть вийти вперед. Переможниця партії визначилася на тай-брейку. Нею стала Ястремська.
У другому сеті Джонс володіла ініціативою. Вона обіграла Даяну з рахунком 6:4 та відновила паритет у матчі (1:1).
У вирішальному сеті на корті тривала рівна боротьба за підсумком шести геймів – 3:3. Після цього Ястремська взяла три гейми (6:3) та вирвала загальну перемогу в матчі – 2:1.
Загалом поєдинок тривав дві з половиною години. Даяна відіграла 58% брейкпойнтів, тоді як британка – 42%. Раніше тенісистки не зустрічалися на корті.
У наступному колі Ястремська зіграє з американкою Коко Гауфф. Дві попередні зустрічі тенісисток завершилися на користь представниці США. Матч відбудеться 24 квітня, не раніше 20:00 за Києвом.
Нагадаємо, що у другому колі також зіграє Юлія Стародубцева, яка перемогла чеську тенісистку Лінду Фругвіртову.