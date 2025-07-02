Ястремська підібрала сережку зіркової тенісистки прямо під час матчу: кумедне відео з Вімблдону

Українська тенісистка не тільки здобула сенсаційний успіх, а ще і потішила публіку та суперницю. Даяна допомогла Коко Гауфф знайти втрачену прикрасу.

На кортах Вімблдону продовжуються матчі головного трав'яного турніру з тенісу. Серед 128-ми учасниць жіночого турніру стартували і четверо українок, повідомляє 24 Канал.

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Даяна допомогла Гауфф

Однією з них стала Даяна Ястремська, якій у першому колі випала в суперниці Коко Гауфф. Американка є другою ракеткою світу, тому вважалась фавориткою пари.

Втім гра у Гауфф не пішла одразу. А під час другого сету дівчина ще і потрапила у кумедну ситуацію разом із Даяною. Прямо посеред розіграшу Коко втратила сережку.

Ястремська допомогла Гауфф знайти прикрасу: дивитися відео

Прикраса випала з вуха 21-річної американки. Та почала її шукати на корті, але Ястремська не розгубилась і першою знайшла сережку, віддавши її суперниці.

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Зазначимо, що українці вдалось створити сенсацію та вибити Гауфф з турніру. Одеситка виграла в обох сетах та вийшла у друге коло. Там Даяна протистоятиме "нейтральній" росіянці Анастасії Захаровій.

Окрім Ястремської, до наступного кола також пройшли Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева. А ось друга ракетка України Марта Костюк несподівано вилетіла на старті Вімблдону від словенки Вероніки Ер'явець.