Бельгія і Єгипет очолили групу на Мундіалі: хто став переможцем

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу збірні Єгипту та Бельгії вели заочну боротьбу за першу сходинку у квартеті. Перевагу з форою у два очки мали "фараони".

От тільки на Мохаммеда Салаха і компанію чекав незручний Іран. В той час як бельгійці мали змогу покуражитися проти Нової Зеландії, яка навряд чимось надовго запам'ятається вболівальникам на цьому турнірі, пише 24 Канал.

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Єгипет – Іран 1:1

Голи: Сабер, 5 – Резаеян, 14.

Команди видали якийсь шалений дебют матчу, в якому встигли по разу відзначитися, а іранці ще й не забили зароблений пенальті. І все це за перші 15 хвилин.

Далі подій в матчі було вже менше, хоча варто віддати належне Ірану, як би це було не важко зробити українським нейтральним вболівальникам. Азійська збірна виглядала краще і, ймовірно, таки награла на перемогу. Але, на щастя, гол Халілзаде у компенсований час було скасовано через офсайд.

1:1 у підсумку – втрачена нагода для Єгипту впевнено виграти групу.

Нова Зеландія – Бельгія 1:5

Голи: Джаст, 84 – Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Селемекерс, 90+4.

Ось де глядачі дочекалися гольової феєрії, то це в поєдинку бельгійців проти Нової Зеландії. Хоча перша половина гри ніби й не обіцяла, що рахунок буде настільки розгромним на користь "Червоних дияволів".

Головним героєм став Леандро Троссар, в активі якого дубль. Гол Кевіна де Брюйне на 66-ій хвилині остаточно зняв питання про те, кому дістануться три очки, тож бельгійці трохи розслабились і дозволили Елайджі Джасту на прощання забити свій третій м'яч на Мундіалі.

Тим більше це ще був не кінець: Ромелу Лукаку нарешті не просто змусив суперника до автоголу, але й написав своє ім'я на табло. А довершив справу Алексіс Селемекерс. 5:1 – більш ніж переконливий успіх команди Руді Гарсії.

Нова Зеландія – Бельгія, дивіться огляд від MEGOGO:

Хто посів першу сходинку в групі?

У Бельгії та Єгипту за підсумками трьох матчів виявилася рівна кількість очок – по 5. І особиста зустріч не змогла слугувати тай-брейкером, адже збірні зіграли її внічию.

Ось тут і допомогло те, що бельгійці наколотили аж 5 голів новозеландцям: їхня різниця забитих-пропущених виявилася +4 проти +2 у Єгипту, що дозволило очолити квартет.

Іран з трьома очками і третьою сходинкою чекає на результати інших груп, щоб зрозуміти, чи продовжить боротьбу у плей-оф.