Переможець Ліги конференцій кинув око на зірку збірної України

Ще один український футболіст може змінити клубну прописку у Європі. Мова йде про півзахисника Єгора Ярмолюка, який зумів яскраво засвітитись в англійському Брентфорді.

Стало відомо, що Єгор Ярмолюк привернув до себе увагу скаутів із Італії. Півзахисник може перейти у римську Рому, інформує 24 Канал із посиланням на legioners.ua.

Хто цікавиться Ярмолюком?

Українець входить у шорт-лист головного тренера "вовків" Джана П'єро Гасперіні.

Єгор може возз'єднатись із українським форвардом Артемом Довбиком, з яким він разом грав за Дніпро-1.

Слід відзначити, що Ярмолюк зріс у ціні та закріпився в основі Брентфорда. Як повідомляє портал Transfermarkt, вартість 21-річного півзахисника складає 25 мільйонів євро.

Додамо, що у Єгора є чинний контракт із англійським клубом до кінця червня 2031-го із можливістю пролонгації ще на один рік.

Хто ще цікавиться Ярмолюком?

Українець потрапив під приціл одразу трьох англійських клубів – Тоттенхема, Манчестер Юнайтед і Челсі.

Раніше джерело teamTALK повідомило, що "бджоли" не готові відпустити свого українського лідера центру поля вже у найближче зимове трансферне вікно. Вони хочуть зберегти Ярмолюка до кінця поточного сезону 2025 – 2026.

Також була інформація, що керівництво Брентфорда наразі оцінює Ярмолюка у 30 мільйонів фунтів стерлінгів і саме за цю суму він буде доступний для трансферу.

Що відомо про виступи Ярмолюка за Брентфорд?