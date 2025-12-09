Переможець Ліги конференцій кинув око на зірку збірної України
- Єгор Ярмолюк привернув увагу скаутів з Італії та може перейти у римську Рому.
- Брентфорд оцінює Ярмолюка у 30 мільйонів фунтів стерлінгів.
Ще один український футболіст може змінити клубну прописку у Європі. Мова йде про півзахисника Єгора Ярмолюка, який зумів яскраво засвітитись в англійському Брентфорді.
Стало відомо, що Єгор Ярмолюк привернув до себе увагу скаутів із Італії. Півзахисник може перейти у римську Рому, інформує 24 Канал із посиланням на legioners.ua.
Цікаво Реал визначився із сумою трансферу Луніна: у скільки українець обійдеться ексклубу Шевченка
Хто цікавиться Ярмолюком?
Українець входить у шорт-лист головного тренера "вовків" Джана П'єро Гасперіні.
Єгор може возз'єднатись із українським форвардом Артемом Довбиком, з яким він разом грав за Дніпро-1.
Слід відзначити, що Ярмолюк зріс у ціні та закріпився в основі Брентфорда. Як повідомляє портал Transfermarkt, вартість 21-річного півзахисника складає 25 мільйонів євро.
Додамо, що у Єгора є чинний контракт із англійським клубом до кінця червня 2031-го із можливістю пролонгації ще на один рік.
Хто ще цікавиться Ярмолюком?
Українець потрапив під приціл одразу трьох англійських клубів – Тоттенхема, Манчестер Юнайтед і Челсі.
Раніше джерело teamTALK повідомило, що "бджоли" не готові відпустити свого українського лідера центру поля вже у найближче зимове трансферне вікно. Вони хочуть зберегти Ярмолюка до кінця поточного сезону 2025 – 2026.
Також була інформація, що керівництво Брентфорда наразі оцінює Ярмолюка у 30 мільйонів фунтів стерлінгів і саме за цю суму він буде доступний для трансферу.
Що відомо про виступи Ярмолюка за Брентфорд?
Єгор перебрався із Дніпра-1 у Брентфорд влітку 2022-го. Спершу виступав за другу команду англійського клубу, після чого у липні 2023-го став гравцем основи "бджіл".
За головну команду Брентфорда Ярмолюк вже провів 83 матчі, у яких відзначився гольовою передачею.
Цікаво, що під час переходу в англійський колектив Ярмолюк коштував лише 400 тисяч євро. Із 17 жовтня по 9 грудня 2025 року його вартість зросла із 20-ти до 25-ти мільйонів євро.