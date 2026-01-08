Ярмолюк забив свій перший гол в АПЛ: гравець збірної України запалив у матчі за Брентфорд

Цього тижня в чемпіонаті Англії проходять матчі 21 туру сезону 2025 – 2026. Увага українців традиційно була прикута до гри за участі Брентфорда.

У складі лондонської команди виступає гравець збірної України Єгор Ярмолюк. З цього сезону півзахисник став гравцем основи Брентфорда, повідомляє 24 Канал.

Як зіграв Ярмолюк?

У звітному турі команда Єгора приймала новачка АПЛ Сандерленд, за який грає інший українець Тимур Тутєров. Правда, вихованець Колоса ще не грав за дорослу команду "чорних котів".

Проти Брентфорда Тутєров залишився на лаві запасних. Натомість Ярмолюк вже традиційно вийшов у стартовому складі і цього разу став одним з найкращих гравців матчу.

З самого початку все йшло не за планом Сандерленда. Нападник господарів Ігор Тьяго оформив дубль у їх ворота, а хавбек "чорних котів" Ле Фе не реалізував пенальті.

Зрештою Ярмолюку вдалось добити новачка АПЛ на 73-й хвилині. Після подачі кутового м'яч опинився в ногах Єгора і той з близької відстані розстріляв ворота гостей.

Таким чином, Брентфорд відсвяткував перемогу з рахунком 3:0. Ярмолюк дограв матч до завершення та отримав оцінку 7,8 від порталу Whoscored.

Огляд матчу Брентфорд – Сандерленд: дивитися відео

