Цікавляться і підтримують Зеленського: футболіст збірної України про ставлення США до війни
- Євген Чеберко, граючи за Коламбус Крю, відзначив, що американці підтримують Україну і президента Зеленського за рішучість і відстоювання незалежності.
- Чеберко розпочав кар'єру у Дніпрі, грав за Зорю, ЛАСК, Осієк, а з 2023 року виступає у США за Коламбус Крю, будучи ключовим захисником.
Український футболіст Євген Чеберко виступає на позиції центрального захисника у клубі Коламбус Крю. Він розповів про свої враження щодо того, як американці сприймають війну Росії проти України та ставлення до президента Володимира Зеленського.
Футболіст в інтерв'ю "Трибуні" сказав, що його часто запитують про ситуацію в Україні, особливо на різних івентах. Одноклубники цікавляться новинами приблизно раз на тиждень, коли відбувається щось важливе.
Як Чеберко прокоментував підтримку американців?
Американці поважають українців за рішучість і відстоювання своєї незалежності та гідності, навіть у складних обставинах.
Вони всі дуже підтримують Україну. Вважають, що Зеленський багато робить для нашої країни, не боїться висловлювати свою думку та боротися за наші права,
– зазначив футболіст.
Щодо медіа, Чеберко зізнався, що переважно стежить за українськими новинами, а американські видання читає рідко.
Якщо щось гучне відбувається, думаю, великі газети, як New York Times, обов'язково про це пишуть,
– сказав він.
Що відомо про Євгена Чеберка?
Свою професійну кар'єру розпочав у клубі Дніпро у 2016 році, де дебютував у Прем'єр-лізі, провів близько 15 матчів і забив свій перший професійний гол у квітні 2017 року.
Після цього він перейшов до Зорі, де виступав з 2017 по 2020 рік, закріпився як центральний оборонець і зіграв понад 60 матчів у вищому дивізіоні України.
- У 2020 році провів короткий період у австрійському клубі ЛАСК, де зіграв 7 матчів у Бундеслізі.
- Наступним етапом став виступ за хорватський клуб Осієк з 2021 по 2023 рік. Спочатку він грав на умовах оренди, а потім перехід став постійним, і за цей час він провів понад 60 матчів.
- З 2023 року Чеберко грає у США за Коламбус Крю, де став ключовим захисником команди, інформує transfermarkt.
Він також залучався до молодіжних та дорослих збірних України, дебютував у національній команді у 2020 році.