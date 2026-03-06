Укр Рус
6 березня, 12:59
Оновлено - 13:41, 6 березня

Цікавляться і підтримують Зеленського: футболіст збірної України про ставлення США до війни

Олександра Власова
Основні тези
  • Євген Чеберко, граючи за Коламбус Крю, відзначив, що американці підтримують Україну і президента Зеленського за рішучість і відстоювання незалежності.
  • Чеберко розпочав кар'єру у Дніпрі, грав за Зорю, ЛАСК, Осієк, а з 2023 року виступає у США за Коламбус Крю, будучи ключовим захисником.

Український футболіст Євген Чеберко виступає на позиції центрального захисника у клубі Коламбус Крю. Він розповів про свої враження щодо того, як американці сприймають війну Росії проти України та ставлення до президента Володимира Зеленського.

Футболіст в інтерв'ю "Трибуні" сказав, що його часто запитують про ситуацію в Україні, особливо на різних івентах. Одноклубники цікавляться новинами приблизно раз на тиждень, коли відбувається щось важливе. 

Як Чеберко прокоментував підтримку американців?

Американці поважають українців за рішучість і відстоювання своєї незалежності та гідності, навіть у складних обставинах.

Вони всі дуже підтримують Україну. Вважають, що Зеленський багато робить для нашої країни, не боїться висловлювати свою думку та боротися за наші права,
– зазначив футболіст.

Щодо медіа, Чеберко зізнався, що переважно стежить за українськими новинами, а американські видання читає рідко. 

Якщо щось гучне відбувається, думаю, великі газети, як New York Times, обов'язково про це пишуть,
– сказав він.

Що відомо про Євгена Чеберка?

  • Свою професійну кар'єру розпочав у клубі Дніпро у 2016 році, де дебютував у Прем'єр-лізі, провів близько 15 матчів і забив свій перший професійний гол у квітні 2017 року. 

  • Після цього він перейшов до Зорі, де виступав з 2017 по 2020 рік, закріпився як центральний оборонець і зіграв понад 60 матчів у вищому дивізіоні України.

  • У 2020 році провів короткий період у австрійському клубі ЛАСК, де зіграв 7 матчів у Бундеслізі.
  • Наступним етапом став виступ за хорватський клуб Осієк з 2021 по 2023 рік. Спочатку він грав на умовах оренди, а потім перехід став постійним, і за цей час він провів понад 60 матчів.
  • З 2023 року Чеберко грає у США за Коламбус Крю, де став ключовим захисником команди, інформує transfermarkt.

  • Він також залучався до молодіжних та дорослих збірних України, дебютував у національній команді у 2020 році.