Цікавляться і підтримують Зеленського: футболіст збірної України про ставлення США до війни

Український футболіст Євген Чеберко виступає на позиції центрального захисника у клубі Коламбус Крю. Він розповів про свої враження щодо того, як американці сприймають війну Росії проти України та ставлення до президента Володимира Зеленського.

Футболіст в інтерв'ю "Трибуні" сказав, що його часто запитують про ситуацію в Україні, особливо на різних івентах. Одноклубники цікавляться новинами приблизно раз на тиждень, коли відбувається щось важливе.

Як Чеберко прокоментував підтримку американців?

Американці поважають українців за рішучість і відстоювання своєї незалежності та гідності, навіть у складних обставинах.

Вони всі дуже підтримують Україну. Вважають, що Зеленський багато робить для нашої країни, не боїться висловлювати свою думку та боротися за наші права,

– зазначив футболіст.

Щодо медіа, Чеберко зізнався, що переважно стежить за українськими новинами, а американські видання читає рідко.

Якщо щось гучне відбувається, думаю, великі газети, як New York Times, обов'язково про це пишуть,

– сказав він.

Що відомо про Євгена Чеберка?