У дитинстві Євген Коноплянка обирав між двома видами спорту – футболом та карате. 24 Канал підготував добірку архівних фото та спогадів про ексгравця збірної України.

Як дитинстві виглядав Коноплянка?

Євген Коноплянка народився 29 вересня 1989 року у Кіровограді (нині Кропивницький – 24 Канал). Як згодом згадував футболіст, у дитинстві він мріяв стати спортсменом. Однак спочатку батьки відвели його у секцію карате.

Сім років мені було тоді, ми всі маленькі, сьогодні одне, завтра інше, і в підсумку мені довелося вибирати між карате і футболом, тому що мені на наступний день захотілося футбол спробувати і трохи краще виходило, ніж в карате,

– наводить цитату Коноплянки ТСН.

Маленький Женя Коноплянка / фото з інстаграму футболіста

До футбольної школи Коноплянка записався у жовтні 1997 року. Його першим тренером був місцевий фахівець Юрій Кевлич, який працював у кіровоградській ДЮСШ Зірка.

На перше тренування він прийшов у рожевому спортивному костюмі і виглядав сором'язливим і не дуже усміхненим. Особливо визначними фізичними даними Женя не виділявся, але був дуже спритним,

– згадував Кевлич в інтерв'ю 1927.kiev.

Євген Коноплянка з першим тренером Юрієм Кевличем / фото з сайту 1927.kiev

Умови для занять були спартанськими: футбольні майданчики були з асфальтованим покриттям, а приміщення взимку не опалювалося. Попри усі труднощі хлопець не залишив улюблену справу.

Ми займалися в спортзалі від заводу "Зірка", там було відсутнє опалення. Іноді бувало навіть холодніше, ніж на вулиці – видихали пару. Хлопчаків змушували рухатися не тільки вправи, але й низька температура – щоб не змерзнути,

– розповідав Кевлич в інтерв'ю Футболу 24.

У футбольних баталіях, які відбувалися у хокейній "коробці", гартувався характер майбутньої зірки. Через фінансову скруту ДЮСШ Зірка припинила існування. Тренери разом з батьками юних футболістів організували у 2001 році приватний клуб Олімпік.

У цій команді Коноплянка дебютував у дитячо-юнацькій футбольній лізі. У першому ж сезоні на цьому рівні 13-річний Євген забив 20 голів у 16 матчах.

Цікаво, що спочатку тренер ставив хлопця правим півзахисником. Завдяки швидкісним даним та винятковій витривалості Коноплянку перевели у лінію нападу. Хлопець регулярно отримував відзнаки найкращого гравця матчу та турнірів.

Коноплянка отримує чергову нагороду / фото з сайту 1927.kiev

Як Коноплянка міг опинитися в Динамо та Шахтарі?

Не дивно, що на талановитого футболіста з непересічним талантом звернули увагу селекціонери провідних команд. Під час матчів у Донецьку до тренера Коноплянки підійшов директор академії Шахтаря із пропозицією підписати юного нападника. Однак сторони не домовилися про умови переходу. За словами Кевлича, "гірники" запропонували за Євгена лише тисячу доларів. Звісно, що за такі гроші тренер не відпустив свого найкращого вихованця.

Коноплянка серед гравців кропивницького Олімпіка / фото з сайту 1927.kiev

5 січня 2006 року Коноплянка повинен був проходити медогляд у Динамо. Однак тренер сумнівався, що у столичному клубі талановитий футболіст отримає свій шанс. Тому Кевлич запропонував Женю Дніпру, з яким успішно працював легендарний Євген Кучеревський. У підсумку кияни так і не дочекалися Коноплянки, який підписав контракт з Дніпром.

Євген Коноплянка у складі Дніпра, 2010 рік / фото ФК Дніпро

До речі, Євген під час ігрової кар'єри все ж опинився у донецькому Шахтарі, вже маючи за плечима досвід виступів у чемпіонатах Іспанії та Німеччини. Однак через постійні травми не зміг стати "залізним" гравцем основи та покинув команду, в якій здобув свою єдину чемпіонську медаль.

