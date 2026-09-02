Через сина-"зрадника": у путініста Плющенка в російській Держдумі вимагають пояснень

Російські чиновники раптово зацікавилися, чому в олімпійського чемпіона і прихильника Путіна Євгена Плющенка син змінив громадянство на азербайджанське. Через це фігуриста хочуть позбавити бюджетних грошей.

Олександр Плющенко цієї осені дебютуватиме на юніорських змаганнях під новим прапором. Відмова від російського триколору обурила депутата Держдуми Дмитра Свищева, пише 24 Канал.

Скандал із азербайджанським громадянством Плющенка-молодшого

Заступник голови комітету зі спорту в російському "парламенті" вимагає, щоб Євген Плющенко публічно пояснив, як сталося так, що його син Олександр не захотів виступати за Росію.

Свищев не розуміє, чи пов'язане це рішення з високою конкуренцією у збірній з фігурного катання, чи з фінансовими умовами. Він також проти того, щоб Плющенко отримував державну допомогу на організацію льодових шоу, а водночас виховував спортсмена для іншої країни.

В нього є академія, де навчається багато чудових і талановитих дітей. Який приклад він подає цим молодим спортсменам, якщо його син їде виступати за іншу країну? Прикладу патріотизму – нуль. Більше того, це антиприклад,

– висловив незадоволення депутат.

Чому син Плющенка змінив громадянство

У самій родині фігуристів не приховують, що рішення зробити Олександра представником Азербайджану продиктоване саме тим, що Плющенку-молодшому не доведеться доводити свою перевагу над однолітками, а місце на міжнародних змаганнях дістанеться йому значно легше.

При цьому Євген Плющенко раніше цинічно засуджував тих російських спортсменів, які проміняли російський паспорт на інший задля дотримання принципів "нейтральності" та участі в Олімпіадах і світових першостях, бо вони "відмовлялися від президента і СВО".