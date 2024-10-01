Футбольна команда Армат вже залучала до своїх матчів Євгена Селезньова. Відтепер ексфорвард Дніпра та Шахтаря гратиме за медіаклуб на постійній основі.

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Армат підписав одного з найкращих бомбардирів України

Дніпровський клуб на своїй офіційній сторінці в інстаграмі яскраво представив легендарного форварда. До відеоролика увійшли найкращі моменти кар'єри Селезньова.

"Легенда повертається у футбол! Нарешті раді повідомити, що до нашої команди офіційно приєднався Євген Селезньов.

Чемпіон України, володар Кубка України та Кубка УЄФА, фіналіст Ліги Європи – тепер з Арматом!

Підтримуйте нашу команду та слідкуйте за новими перемогами з Євгеном Селезньовим на полі", – йдеться у представленні футболіста.

Відео: ФК Армат представив Селезньова

Нагадаємо, що Євген Селезньов в Україні грав за Шахтар, Дніпро, київський Арсенал, Колос та Минай. На рахунку бомбардира 117 голів в чемпіонаті України – це третій показник за всю історію ліги.

Довідка. Євген Селезньов офіційно завершив кар'єру у 2023 році. Останнім часом він працював на одній з менеджерських посад збанкрутілого Дніпра-1.

Зазначимо, що раніше до медіаклубу Ігніс приєднався Артем Мілевський. Форвард відновив кар'єру після проблем зі здоров'ям.