На війні загинув призер чемпіонату України з самбо

У боротьбі з окупантами поклав життя український самбіст Євген Ведерніков. Він був призером національного чемпіонату.

Під час спортивної кар’єри військовослужбовець отримав статус кандидата у майстри спорту. Про його загибель повідомили у Криворізькій федерації самбо та дзюдо.

Що відомо про Євгена Ведернікова

Офіційні джерела не повідомляють обставин та дати загибелі українського спортсмена.

З глибоким сумом повідомляємо про загибель нашого спортсмена, патріота, мужнього воїна. Він був не лише талановитим спортсменом, а й справжнім патріотом, який до останнього подиху боронив наше майбутнє,

– йдеться у повідомленні Криворізької федерації самбо та дзюдо.

Днями колишній гравець "Динамо", "Волині" та збірної України Роман Максимюк загинув на війні. Понад рік він вважався безвісти зниклим.

Що відомо про останні втрати українського спорту на фронті

Нагадаємо, що у січні загинув Максим Горобець, майстер спорту з дзюдо та самбо, який служив у 5-му прикордонному загоні під позивним "Бритва". Максим змінив спортивну кар'єру на військову службу після початку повномасштабного вторгнення, зокрема воював під Бахмутом.

У вересні через ворожий обстріл на фронті обірвалося життя уродженця Тернопільської області, волейболіста та футболіста-аматора Любомира Бонка.