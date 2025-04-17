Українець виграв бомбардирську гонку відбору на Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу з фантастичним результатом завершила кваліфікацію на чемпіонат Європи-2026. Ще одне досягнення підкорилося лідеру "синьо-жовтих".

Підопічні Олександра Косенка завоювали путівку до фінальної частини на чемпіонат Європи-2026 з футзалу. Найкращим бомбардиром кваліфікації став універсал збірної України Євгеній Жук, пише 24 Канал з посиланням на Асоціацію футзалу України.

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Топове досягнення українського футзаліста

32-річний футзаліст у шести матчах відбору на Євро-2026 відзначився 9-ма забитими голами. У номінально домашньому матчі проти Кіпру (11:1) Євгеній оформив покер.

З таким результатом Жук став найкращим бомбардиром кваліфікації ЧЄ-2026.

Євгеній Жук став найкращим снайпером відбору ЧЄ-2026 / фото Асоціації футзалу України

Зазначимо, що на клубному рівні Євгеній Жук захищає кольори київської команди ХІТ.

Нагадаємо, що збірна України з рекордом завершила відбір на Євро-2026 з футзалу. "Синьо-жовті" вперше в історії здобули перемоги в усіх матчах. Українці достроково кваліфікувалися з групи 1, випередивши Румунію на 9 балів.

Фінальний турнір чемпіонату Європи-2026 прийматимуть Латвія та Литва. Змагання триватимуть з 20 січня до 7 лютого 2026 року. Всього в турнірі візьмуть участь 16 команд.