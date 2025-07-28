Був легендою Динамо і ледь не зрадив киян: де зараз Євген Хачеріді

У понеділок, 28 липня, Євген Хачеріді святкує свій День народження. Українському футболісту виповнилося 38 років.

Більше ніж 10 років тому Євген Хачеріді був легендарним гравцем київського Динамо, однак поступово його кар'єра йшла на спад. 24 Канал зібрав інформацію, де зараз грає ексфутболіст збірної України.

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Де зараз Хачеріді?

Розпочав свій шлях у великому футболі він у київському Динамо у 2008 році. Цей період став найуспішнішим у його кар'єрі, адже за основну команду киян він провів 237 матчів, відзначившись 8 голами. Разом із Динамо Хачеріді тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України та тричі здобував Суперкубок України.



Єген Хачеріді / Фото з інстаграму футболіста

Після десяти років у київській команді, з'явилися чутки, що футболіст може перейти у Шахтар, однак у 2018 році Хачеріді перебрався до грецького ПАОКа, де провів 3 матчі, але також встиг здобути чемпіонство Греції та заволодіти Кубком Греції. Наступним етапом у його кар'єрі став білоруський клуб Динамо-Брест, куди він перейшов у 2020 році. Там він зіграв 16 матчів і додав до списку завойованих трофеїв Суперкубок Білорусі.



Євген Хачеріді з дружиною / Фото з інстаграму футболіста

Окрім клубної кар'єри, Євген Хачеріді також успішно виступав за національну збірну України, провівши 51 матч і забивши 3 голи. Він був учасником фінальних турнірів Євро-2012 та Євро-2016.



Хачеріді на заході / Фото з інстаграму футболіста

Після 2021 року Хачеріді певний час провів вільним агентом без клубу, але потім поновив кар'єру на аматорському рівні. У 2023 році він грав за Штурм з Іванкова, а з березня 2025 року приєднався до аматорського клубу Авангард міста Лозова на Харківщині. Однак, станом на зараз Євген Хачеріді вже залишив Авангард. Наразі немає офіційної інформації про його подальші футбольні плани.