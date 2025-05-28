Україна виграла медальний залік Євро-2025 зі стрибків у воду

У турецькій Анталії завершився восьмий чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Тріумфатором континентальних змагань стала збірна України.

На чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду наші спортсмени здобули сім нагород. У підсумковому медальному заліку "синьо-жовті" посіли перше місце, пише 24 Канал.

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Історична перемога України на чемпіонаті Європи-2025

Збірна України вдруге поспіль досягла такого успіху. На попередньому Євро-2023 українці теж виграли медальний залік. Тоді у скарбничці команди було чотири "золота" та одне "срібло".

На Євро-2025 вперше за всю історію виступів на континентальних турнірах "синьо-жовті" здобули п'ять нагород найвищого ґатунку.

У медальному заліку Україна випередила Німеччину та Італію.

Медальний залік ЧЄ-2025 зі стрибків у воду

1. Україна: 5 "золото", 1 "срібло", 1 "бронза" (7 медалей)

2. Німеччина: 3 "золото", 5 "срібло", 4 "бронза" (12 медалей)

3. Італія: 2 "золото", 4 "срібло", 2 "бронза" (8 медалей)

4. Швейцарія: 1 "золото", 1 "бронза" (2 медалі)

5. Іспанія: 1 "золото" (1 медаль)

Справжнім героєм чемпіонату став Олексій Середа, який здобув три золоті медалі. По дві нагороди найвищого ґатунку також на рахунку Кірілла Болюха та Ксенії Байло.

Усі медалі збірної України на Євро-2025 зі стрибків у воду

"Золото"

Кірілл Болюх, Ксенія Байло, Софія Лискун, Олексій Середа (змішані командні змагання)

Ксенія Бочек та Діана Карнафель (синхрон, трамплін 3 метри)

Олексій Середа (вишка)

Кірілл Болюх та Ксенія Байло (синхрон, змішані пари, вишка)

Марк Гриценко та Олексій Середа (синхрон, вишка)

"Срібло"

Ксенія Байло та Софія Лискун (синхрон, вишка)

"Бронза"