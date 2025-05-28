Україна виграла медальний залік Євро-2025 зі стрибків у воду
- Україна виграла медальний залік Євро-2025 зі стрибків у воду, здобувши 5 "золото", 1 "срібло", і 1 "бронзу".
- Олексій Середа здобув три золоті медалі, а Кірілл Болюх і Ксенія Байло отримали по дві золоті нагороди.
- Україна випередила Німеччину та Італію в медальному заліку, ставши тріумфатором чемпіонату.
У турецькій Анталії завершився восьмий чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Тріумфатором континентальних змагань стала збірна України.
На чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду наші спортсмени здобули сім нагород. У підсумковому медальному заліку "синьо-жовті" посіли перше місце, пише 24 Канал.
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Історична перемога України на чемпіонаті Європи-2025
Збірна України вдруге поспіль досягла такого успіху. На попередньому Євро-2023 українці теж виграли медальний залік. Тоді у скарбничці команди було чотири "золота" та одне "срібло".
На Євро-2025 вперше за всю історію виступів на континентальних турнірах "синьо-жовті" здобули п'ять нагород найвищого ґатунку.
У медальному заліку Україна випередила Німеччину та Італію.
Медальний залік ЧЄ-2025 зі стрибків у воду
- 1. Україна: 5 "золото", 1 "срібло", 1 "бронза" (7 медалей)
- 2. Німеччина: 3 "золото", 5 "срібло", 4 "бронза" (12 медалей)
- 3. Італія: 2 "золото", 4 "срібло", 2 "бронза" (8 медалей)
- 4. Швейцарія: 1 "золото", 1 "бронза" (2 медалі)
- 5. Іспанія: 1 "золото" (1 медаль)
Справжнім героєм чемпіонату став Олексій Середа, який здобув три золоті медалі. По дві нагороди найвищого ґатунку також на рахунку Кірілла Болюха та Ксенії Байло.
Усі медалі збірної України на Євро-2025 зі стрибків у воду
"Золото"
- Кірілл Болюх, Ксенія Байло, Софія Лискун, Олексій Середа (змішані командні змагання)
- Ксенія Бочек та Діана Карнафель (синхрон, трамплін 3 метри)
- Олексій Середа (вишка)
- Кірілл Болюх та Ксенія Байло (синхрон, змішані пари, вишка)
- Марк Гриценко та Олексій Середа (синхрон, вишка)
"Срібло"
- Ксенія Байло та Софія Лискун (синхрон, вишка)
"Бронза"
- Данило Коновалов (трамплін 1 метр)