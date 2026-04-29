У Львові прооперували легенду збірної України: що сталося з футболістом

Львівські хірурги допомогли впоратись з наслідками травми колишньому захиснику збірної України Володимиру Єзерському. У легендарного футболіста виникли хронічні проблеми.

Днями 49-річному футбольному ветерану довелось лягти під ніж. В Першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що Єзерського турбували проблеми зі стопою.

Що сталось з триразовим чемпіоном України?

Джерело зазначило, що протягом певного часу Єзерський відчував дискомфорт у стопі. З часом він почав наростати, що ускладнило життя. Тоді довелось звертатись до лікарів.

У Володимира діагностували утворення в м’яких тканинах, яке спричиняло механічне подразнення та виражений больовий синдром. Це поступово обмежувало його рухи і не дозволяло повноцінно тренуватися. Ми це виправили,

– йдеться у повідомленні.

Кілька слів додав і сам Єзерський. Він повідомив, що залишився задоволений професіоналізмом та відкритим ставленням медиків. Колишній футболіст уже повернувся до Києва та навіть відновив тренування.

Які незначні проблеми зі здоров’ям бувають у футболістів?

Спортсмени високого рівня, як й інші люди, нерідко звертаються до лікарів. Зокрема, наприкінці минулого року легендарний бразильський лівий захисник Роберто Карлос потрапив до госпіталю через проблеми із судинною системою. Йому зробили планову операцію.

На початку квітня "Футбол 24" повідомляв, що футболіст збірної Колумбії Хамес Родрігес опинився у лікарні в Міннесоті (США) після товариського матчу проти збірної Франції. У нього діагностували сильне зневоднення.

Що відомо про Володимира Єзерського?