Легенда біатлону назвав головне розчарування Олімпійських ігор-2026
- Йоганнес Бо висловив розчарування через те, що німецькі біатлоністи здобули лише одну медаль на Олімпійських іграх-2026.
- Він наголосив на необхідності реформ у німецькому біатлоні, щоб повернутися на колишній рівень, враховуючи технологічні інновації, які використовують інші країни.
П'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бьо прокоментував біатлон на Зимових Олімпійських іграх в Італії. Він висловив сильне розчарування через те, що німецькі спортсмени здобули лише одну медаль.
Йоганнес Бьо підкреслює, що німецькі тренування досі базуються на традиційних методах і значно відстають від інноваційних практик, які запроваджує Франція. Про це повідомляє ski-nordique.
Що сказав Йоганнес Бьо?
Для володаря Кубка світу це спортивне фіаско стало справжньою трагедією для всієї біатлонної спільноти, адже Німеччина традиційно вважається її історичним центром.
Я дуже розчарований німцями. Ні жінки, ні чоловіки не виправдали очікувань. Норвегія та Франція зараз значною мірою домінують у рейтингу, і сумно бачити, що Німеччина отримує лише бронзу, оскільки це важлива країна для біатлону. Біатлон там надзвичайно популярний. Для нас важливо бачити Німеччину на п'єдесталі,
– говорить олімпієць.
Він вважає, що без суттєвих реформ Німеччина не зможе знову посісти провідні позиції.
Абсолютно необхідні зміни в Німеччині, щоб вона повернулася на колишній рівень, тому що ми знаємо, що вона має потенціал для цього,
– сказав Йогеннес Бьо.
Як пройшли змагання з біатлону на Олімпіаді-2026?
У першій гонці – змішаній естафеті 4×6 кілометрів – золото виграла Франція, срібло – Італія, бронзу – Німеччина, повідомляє ESPN.
У жінок в індивідуальній гонці (15 кілометрів) золото – Жюлія Сімон (Франція), срібло – Лу Жанмонно (Франція), бронзу – Лора Христова (Болгарія).
У чоловіків в індивідуальній гонці (20 кілометрів) переміг Йоган‑Олав Ботн (Норвегія), срібло – Ерік Перро (Франція), бронзу – Стурла Гольм Легрейд (Норвегія).
У спринтах: чоловіки – золото Квентін Фійон Майє (Франція), жінки – Марен Кіркеїде (Норвегія).
У гонці переслідування (12.5 кілометрів) переміг Мартін Понсілуома (Швеція), срібло – Стурла Гольм Легрейд, бронзу – Емільєн Жаклєн (Франція).
Як Україна виступила в біатлоні на Олімпіаді?
На індивідуальних дистанціях кращі позиції посіли Дмитро Підручний та Віталій Мандзин, які фінішували у топ‑20, а Мандзин при цьому виступав на своїй першій Олімпіаді.
У фінальному масстаріті серед чоловіків Мандзин увійшов до топ‑10, що стало найкращим результатом української команди у біатлоні на Іграх‑2026.
Україна завершила Ігри без жодної медалі, що стало третім випадком в історії зимових Олімпіад, коли "синьо‑жовта" команда повертається без нагород. Проте кілька спортсменів, включно з біатлоністами, увійшли в Топ‑10 на своїх дистанціях.