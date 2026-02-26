Легенда біатлону назвав головне розчарування Олімпійських ігор-2026

П'ятиразовий олімпійський чемпіон Йоганнес Бьо прокоментував біатлон на Зимових Олімпійських іграх в Італії. Він висловив сильне розчарування через те, що німецькі спортсмени здобули лише одну медаль.

Йоганнес Бьо підкреслює, що німецькі тренування досі базуються на традиційних методах і значно відстають від інноваційних практик, які запроваджує Франція. Про це повідомляє ski-nordique.

Що сказав Йоганнес Бьо?

Для володаря Кубка світу це спортивне фіаско стало справжньою трагедією для всієї біатлонної спільноти, адже Німеччина традиційно вважається її історичним центром.

Я дуже розчарований німцями. Ні жінки, ні чоловіки не виправдали очікувань. Норвегія та Франція зараз значною мірою домінують у рейтингу, і сумно бачити, що Німеччина отримує лише бронзу, оскільки це важлива країна для біатлону. Біатлон там надзвичайно популярний. Для нас важливо бачити Німеччину на п'єдесталі,

– говорить олімпієць.

Він вважає, що без суттєвих реформ Німеччина не зможе знову посісти провідні позиції.

Абсолютно необхідні зміни в Німеччині, щоб вона повернулася на колишній рівень, тому що ми знаємо, що вона має потенціал для цього,

– сказав Йогеннес Бьо.

Як пройшли змагання з біатлону на Олімпіаді-2026?

У першій гонці – змішаній естафеті 4×6 кілометрів – золото виграла Франція, срібло – Італія, бронзу – Німеччина, повідомляє ESPN.

У жінок в індивідуальній гонці (15 кілометрів) золото – Жюлія Сімон (Франція), срібло – Лу Жанмонно (Франція), бронзу – Лора Христова (Болгарія).

У чоловіків в індивідуальній гонці (20 кілометрів) переміг Йоган‑Олав Ботн (Норвегія), срібло – Ерік Перро (Франція), бронзу – Стурла Гольм Легрейд (Норвегія).

У спринтах: чоловіки – золото Квентін Фійон Майє (Франція), жінки – Марен Кіркеїде (Норвегія).

У гонці переслідування (12.5 кілометрів) переміг Мартін Понсілуома (Швеція), срібло – Стурла Гольм Легрейд, бронзу – Емільєн Жаклєн (Франція).

Як Україна виступила в біатлоні на Олімпіаді?