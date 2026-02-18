Рекорд прожив три дні: лижник з Норвегії виграв 10-те олімпійське золото

Йоганнес Клебо продовжує знищувати суперників на Олімпійських іграх-2026. Норвежець виграв вже п'яту золоту нагороду Мілана і Кортіни, а разом з тим відірвався у списку найбільш титулованих зимових олімпійців.

Дивовижно, але для Клебо цього замало: на Олімпіаді в Італії в нього буде ще один золотий шанс, де він буде величезним фаворитом, пише The Guardian.

Дивіться також Хотів медаль – отримав приниження: на Олімпіаді відхилили протест прихильника Путіна

Що вдалося норвежцю Йоганнесу Клебо?

29-річний спортсмен у парі з Айнаром Хедегартом виграв командний спринт на Олімпійських іграх. Тепер Клебо – п'ятиразовий олімпійський чемпіон Мілана та Кортіни, а загалом в його доробку неймовірних 10 медалей найвищого ґатунку.

Таким чином Йоганнес відірвався від своїх співвітчизників Уле-Айнара Бйорндалена, Маріт Бйорген і і Бйорна Делі у боротьбі за звання найвеличнішого зимового олімпійця всіх часів та народів. У них на момент завершення кар'єри було "лише" 8 золотих медалей.

У суботу Клебо візьме участь у лижному марафоні на 50 кілометрів. Якщо норвежець стане найкращим і там, то впаде останній рекорд: американський ковзаняр Ерік Хейден у Лейк-Плейсіді у 1980 році виграв 5 дистанцій. Шість золотих медалей з одних Зимових Ігор не привозив ніхто і ніколи.

Що ще відомо про Йоганнеса Клебо?