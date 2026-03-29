"Його розкрутили": футболіст, який вдарив працівника ТЦК, порівняв себе з Гераскевичем

Учасник сутички із працівником територіального центру комплектування вийшов у публічну площину. 24-річний нападник розповів про ставлення до скелетоніста Гераскевича.

Український футболіст Данило Колесник, який раніше опинився в центрі гучного скандалу через конфлікт із представником ТЦК, порівняв себе із Владиславом Гераскевичем. Ексгравець Колоса-2 висловився про учасника Олімпійських ігор-2026 на ютуб-каналі "Pryvoz".

Що Колесник сказав про Гераскевича?

Український футболіст Данило Колесник, який раніше потрапив у скандал після того, як вдарив представника ТЦК, розповів про своє ставлення до скелетоніста.

Те, що він зробив на Олімпіаді – так, з одного боку молодець, що показав свою позицію, а з іншого – ну, так само, це його особисте, його розкрутили. Те, що йому скинули дуже багато коштів – я сподіваюся, що ці кошти дійдуть туди, куди мали дійти. Справа кожного насправді,

– заявив Данило Колесник.

Ексгравець Колоса-2 додав, що вважає себе ближчим до народу. Натомість Владислав Гераскевич, зі слів Колесника, отримав велику медійну увагу від українських зірок, депутатів та впливових людей.

Скандал довкола футболіста триває з лютого

Нагадаємо, Данило Колесник опинився в центрі суспільної уваги після інциденту, під час якого він вдарив представника територіального центру комплектування. Відео конфлікту швидко розійшлося соціальними мережами та спричинило хвилю критики на адресу гравця.

Після того випадку Владислав Гераскевич заявив, що мобілізація є вимушеною реальністю війни, а працівники ТЦК "не ловлять людей" з власного бажання.

Колишній футболіст Динамо Олександр Алієв натомість підтримав Данила Колесника.

