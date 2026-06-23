Алжир здійснив камбек проти Йорданії та здобув перші очки у групі

У другому турі чемпіонату світу-2026, який триває наразі, визначаються не лише команди, що проходять до 1/16 фіналу, а й ті, які ризикують достроково завершити боротьбу на турнірі. Подібний розвиток подій уже стався в групі J.

В одному з матчів зустрілися збірні Йорданії та Алжиру. Про перебіг гри, фінальний рахунок та авторів забитих м'ячів розповість 24 Канал.

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Йорданія – Алжир 1:2

Голи: Аль-Рашдан, 36, – Бенбуалі, 69, Гуірі, 82

У матчі групового етапу ЧС-2026 збірна Йорданії довгий час утримувала мінімальну перевагу, однак у підсумку поступилася Алжиру з рахунком 1:2.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 36-й хвилині, коли відзначився Нізар Аль-Рашдан, вивівши Йорданію вперед. Ця перевага трималася до середини другого тайму.

Алжир зрівняв рахунок на 69-й хвилині завдяки точному удару Надіра Бенбуалі, після чого гра загострилася. Переможний м'яч було забито на 82-й хвилині: Амін Гуірі приніс своїй команді камбек і три очки. Епізод із голом перевіряла система VAR, однак після перегляду арбітр підтвердив взяття воріт, порушень правил не виявлено.

Йорданія – Алжир огляд матчу: дивіться відео від МЕГОГО

Протягом усього матчу Алжир мав ігрову перевагу, завдавши 17 ударів по воротах (8 у площину), тоді як Йорданія відповіла лише 8 спробами.

Завдяки цій перемозі Алжир набрав перші 3 очки у групі J і зберіг шанси на вихід до плей-оф. Для Йорданії це друга поразка поспіль (після 1:3 проти Австрії), що фактично позбавляє команду шансів на продовження боротьби.

Лідерство у групі достроково забезпечила собі Аргентина. У третьому турі, який відбудеться 28 червня, Алжир зіграє проти Австрії у боротьбі за місце в 1/16 фіналу, тоді як Йорданія зустрінеться з Аргентиною, намагаючись здобути перші очки на турнірі.