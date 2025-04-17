Гравець Баварії потрапив у скандал під час матчу у Лізі чемпіонів: ганебне відео

У середу, 16 квітня, відбулись чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них Інтер у запеклій битві змагався з Баварією за вихід у наступний раунд турніру.

Гра завершилась бойовою нічиєю з рахунком 2:2. Під час матчу відбувся інцидент за участі гравця мюнхенської Баварії, повідомляє 24 канал.

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Жахлива поведінка

Йосип Станішич потрапив у скандал під час матчу Інтер – Баварія у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Хорватський центрбек мюнхенців штовхнув болбоя на очах тисячі вболівальників.

Інцидент відбувся у компенсований час матчу, коли Баварія намагалась забити гол, аби хоча б перевести гру в екстратайми. Станішич побіг вкидати аут, але м'яч не полетів до нього, тому він розізлився та штовхнув болбоя зі стільця.

Станішич штовхнув болбоя: дивіться відео

У підсумку Баварія не змогла зрівняти рахунок у двоматчевому протистоянні з Інтером. Міланський клуб переміг мюнхенців 4:3 за сумою двох матчів та вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Барселони.