Скандал у матчі Динамо – Карпати: легенда клубу розніс суддів і виніс вирок УПЛ

Легендарний екстренер Йожеф Сабо жорстко розкритикував арбітраж у матчі Динамо – Карпати. Він вважає, що киян позбавили чистого гола.

Резонансний поєдинок 22-го туру УПЛ, в якому львів'яни мінімально перемогли, викликав хвилю обговорень через скасований м'яч Пономаренка. У коментарі 24 Каналу Сабо не стримувався у формулюваннях і прямо звинуватив суддів у помилці.

Дивіться також "Він піжон": легенда Динамо порівняв Пономаренка з Довбиком

Що сказав Йожеф Сабо?

За словами фахівця, ключовим епізодом матчу стало рішення не зарахувати гол Пономаренка, яке він назвав відверто хибним.

Не можна мені дивитися таку гру Динамо. Не знаю, як вони програли. Щодо епізоду зі скасованим голом Пономаренка – де судді придумали там фол… Те, що не зарахували м'яч – це помилка суддів,

– заявив Йожеф Сабо.

Окремо він звернув увагу на пасивність всієї арбітражної бригади, які не дали жодних пояснень у спірному моменті.

Проблеми Динамо і вирок чемпіонській гонці

Сабо також оцінив гру киян, наголосивши, що команда повністю контролювала хід зустрічі, але не змогла реалізувати свою перевагу.

Динамо атакувало всю гру, сиділо на воротах Карпат – вони награли на гол. Хоч там і не було стовідсоткових моментів. Карпати били абикуди – то на трибуну, то ще кудись,

– зазначив екснаставник Динамо.

Водночас легенда різко висловився про загальний рівень чемпіонату, назвавши більшість команд слабкими.

Дуже слабкі команди в УПЛ зараз. І навіть ЛНЗ, який на першому місці поки що перебуває. Чемпіоном буде Шахтар,

– додав Сабо.

Ключові епізоди матчу Динамо – Карпати