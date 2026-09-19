Чому у Йожефа Сабо зі скандалом відібрали престижний автомобіль в СРСР

Йожеф Сабо був успішним футболістом, який разом із Динамо здобував численні перемоги на рівні Радянського Союзу. Завдяки цьому півзахисник міг дозволити собі один предмет розкоші, який розлютив керівництво країни.

Сабо став власником автомобіля, який вважався ознакою належності до представників влади. Правдами і неправдами футболіста змусили від нього відмовитися, пише 24 Канал.

Сабо і "Чайка"

Півзахисник у 60-х роках минулого століття вважався одним із найкращих хавбеків Радянського Союзу. Він зробив суттєвий внесок в успіхи як Динамо, так і збірної СРСР.

Футболістам часто давали призові не грошима, а дорогими подарунками. Наприклад, секретар Компартії України Володимир Щербицький після чергового здобутого трофея виділив на Динамо кілька "Волг" – автомобілів високого класу за тогочасними мірками.

Але Йожеф Сабо вирішив виокремитися: він за шалені 19,5 тисяч рублів купив у польського посольства легендарний "членовоз" – "Чайку", яка була таким собі радянським лімузином для найвищого партійного керівництва.

Цікаво, що на своїй автівці футболіст практично не їздив, більшу частину часу вона просто стояла у гаражі. Але від гніву радянських чинуш його це не врятувало.

Чому Сабо змусили продати "Чайку"

Чиновники не могли допустити, щоб у футболіста був такий само автомобіль, як у головних партійних діячів: мовляв, він ще в уряд на ній в'їде! Тому на Сабо розпочався шалений тиск з вимогою позбутися "Чайки".

До гравця приїхав начальник ДАІ Київської області і почав вмовляти його або продати "членовоз", або хоча б зняти з нього номери. Сабо спершу не погоджувався.

Але коли тиск зріс, і його особисто почав переконувати заступник Щербицького Костянтин Продан, то динамівець вже не міг далі чинити супротив. Він махнув рукою і сказав, щоб забирали. Зрештою "Чайка" опинилася у власності оперної співачки з Вірменії, народної артистки.