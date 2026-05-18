"Я не вірю в цю команду": легенда збірної розніс Шевченка за екзотичний вибір тренера

У тренерському штабі головної команди країни відбулися радикальні зміни. Рішення керівництва УАФ викликало хвилю обурення серед вітчизняних футбольних авторитетів, які вимагають повернення до традицій.

Легендарний екстренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо у коментарі 24 Каналу жорстко розкритикував останні кадрові рішення Андрія Шевченка. Відомий фахівець не стримував емоцій, оцінюючи призначення італійця Андреа Мальдери та перспективи нинішньої команди.

Що сказав Сабо про призначення Мальдери?

Йожеф Сабо відверто зізнався, що категорично не згоден із призначенням італійського фахівця, який раніше ніколи не мав досвіду самостійної роботи на найвищому рівні. На думку експерта, Андрій Шевченко керувався особистою дружбою, а не професійними інтересами збірної.

Це вирішив президент Асоціації футболу України Андрій Шевченко. Перший раз таке, що тренер не українець, а якийсь там… Цей Мальдера ніколи не працював головним тренером, він допомагав і все таке. А коли ти працюєш головним, ти знаєш, що таке відповідальність... Я проти цього рішення. Тренером мав би бути українець. Друг другом, але ти президент УАФ, ти маєш розуміти такі моменти,

– заявив фахівець.

Раніше Йожеф Сабо називав ідеальним варіантом на роль головного тренера збірної України Мирона Маркевича.

Не менш скептично легенда українського футболу висловився і про кадровий потенціал нинішнього складу "синьо-жовтих". Сабо заявив, що не вірить у команду, де немає лідерів топових європейських чемпіонатів, а також списав з рахунків багаторічного капітана.

Поки що я не вірю в цю команду. Назвіть мені хоча б одного гравця, який грає в хорошому європейському клубі на перших ролях. Ярмоленка я привів у Динамо, але його час вже пройшов. Футбол вже став іншим. Роки дають своє,

– додав Йожеф Сабо.

Нагадаємо, на товариські матчі проти Польщі та Данії Мальдера викликав футболіста Динамо Андрія Ярмоленка, якого раніше ігнорував попередній наставник Сергій Ребров.

