"Не знаю, що там робить тренер": Сабо назвав головну проблему Шахтаря перед стартом ЛЧ

Йожеф Сабо висловився про проблеми Шахтаря напередодні старту в Лізі чемпіонів. Легенда Динамо окремо розкритикував Арду Турана за постійні зміни складу.

Донецький клуб нещодавно поступився Поліссю з рахунком 0:2 у матчі УПЛ. На тлі цього Йожеф Сабо ексклюзивно для 24 Каналу оцінив перспективи "гірників" у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Сабо не розуміє рішень Турана

Легендарний футболіст і тренер Динамо вважає, що однією з проблем Шахтаря є відсутність стабільності у виборі стартового складу. За словами Сабо, Арда Туран занадто часто змінює футболістів, зокрема не маючи чіткої обойми найсильніших виконавців.

Я не знаю, що там робить тренер. Він постійно тасує склад: то ставить бразильців в основу, то не ставить. Має бути обойма з найкращих футболістів, тоді буде якийсь результат,

– сказав Сабо.

Водночас легенда Динамо не став списувати "гірників" із рахунків. На його думку, у команди є достатньо талановитих виконавців, які можуть продемонструвати якісний футбол на міжнародній арені.

У будь-якому разі надіємось на Шахтар. Там є хороші молоді бразильці, які здатні показувати якісну гру,

– додав Сабо.

На Шахтар чекають Реал та Інтер

"Гірники" цього сезону напряму пробилися до основного етапу Ліги чемпіонів. На цій стадії донеччани зіграють одразу з вісьмома суперниками.

Перший матч Шахтар проведе 10 вересня на виїзді проти ПСВ. Далі команда Турана зустрінеться з АЕКом, Інтером, Спортінгом, Фенербахче, Слованом, Лейпцигом та Реалом.

Домашні поєдинки "гірники" проводитимуть у Лондоні на "Стемфорд Брідж" – домашній арені Челсі. Завершальним матчем етапу ліги стане зустріч із Реалом 27 січня 2027 року.

Для виходу до плей-оф Шахтарю необхідно фінішувати не нижче 24-го місця. Топ-8 гарантує прямий вихід до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, раніше Йожеф Сабо розкритикував головного тренера Динамо Ігоря Костюка та заявив, що голкіперу В'ячеславу Суркісу знадобиться психологічна підтримка.