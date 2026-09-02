"Не знаю, що там робить тренер": Сабо назвав головну проблему Шахтаря перед стартом ЛЧ
Йожеф Сабо висловився про проблеми Шахтаря напередодні старту в Лізі чемпіонів. Легенда Динамо окремо розкритикував Арду Турана за постійні зміни складу.
Донецький клуб нещодавно поступився Поліссю з рахунком 0:2 у матчі УПЛ. На тлі цього Йожеф Сабо ексклюзивно для 24 Каналу оцінив перспективи "гірників" у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.
Сабо не розуміє рішень Турана
Легендарний футболіст і тренер Динамо вважає, що однією з проблем Шахтаря є відсутність стабільності у виборі стартового складу. За словами Сабо, Арда Туран занадто часто змінює футболістів, зокрема не маючи чіткої обойми найсильніших виконавців.
Я не знаю, що там робить тренер. Він постійно тасує склад: то ставить бразильців в основу, то не ставить. Має бути обойма з найкращих футболістів, тоді буде якийсь результат,
– сказав Сабо.
Водночас легенда Динамо не став списувати "гірників" із рахунків. На його думку, у команди є достатньо талановитих виконавців, які можуть продемонструвати якісний футбол на міжнародній арені.
У будь-якому разі надіємось на Шахтар. Там є хороші молоді бразильці, які здатні показувати якісну гру,
– додав Сабо.
На Шахтар чекають Реал та Інтер
"Гірники" цього сезону напряму пробилися до основного етапу Ліги чемпіонів. На цій стадії донеччани зіграють одразу з вісьмома суперниками.
Перший матч Шахтар проведе 10 вересня на виїзді проти ПСВ. Далі команда Турана зустрінеться з АЕКом, Інтером, Спортінгом, Фенербахче, Слованом, Лейпцигом та Реалом.
Домашні поєдинки "гірники" проводитимуть у Лондоні на "Стемфорд Брідж" – домашній арені Челсі. Завершальним матчем етапу ліги стане зустріч із Реалом 27 січня 2027 року.
Для виходу до плей-оф Шахтарю необхідно фінішувати не нижче 24-го місця. Топ-8 гарантує прямий вихід до 1/8 фіналу.
Нагадаємо, раніше Йожеф Сабо розкритикував головного тренера Динамо Ігоря Костюка та заявив, що голкіперу В'ячеславу Суркісу знадобиться психологічна підтримка.