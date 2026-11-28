Легенда Динамо Йожеф Сабо розкритикував тренера киян Мацея Кендзьорека після сенсаційної поразки від Чорноморця. Екснаставник столичного клубу не побачив перспектив у нинішньої команди.

Невдалий результат у матчі 14-го туру УПЛ став черговим приводом для критики на адресу київського гранда. Досвідчений фахівець вважає, що проблеми Динамо стосуються не лише виконавців, а й тренерського штабу, повідомляє Sport.ua.

Сабо розкритикував футболістів Динамо

Йожеф Сабо відповів на запитання, кого вважає головним винуватцем невдачі киян – тренера чи гравців. На його думку, відповідальність лежить на обох сторонах, однак нинішній склад команди також викликає серйозні побоювання.

Колишній наставник Динамо заявив, що зараз у столичного клубу немає футболістів, яких можна було б назвати технічними або особливо обдарованими.

Окремо Сабо звернув увагу на рішення Мацея Кендзьорека кардинально змінити стартовий склад перед зустріччю з одеситами. Проте, як вважає експерт, такі перестановки не дали жодного позитивного результату.

І що це дало? Абсолютно нічого. Це нещастя. А що буде далі, коли доведеться грати з сильнішими суперниками?

– обурився фахівець.

Що Сабо сказав про нового тренера киян

Не менш різко Йожеф Сабо висловився про польського спеціаліста, який нині керує командою. Він наголосив, що для роботи на такому рівні недостатньо просто мати власне бачення футболу – тренер повинен бути належно підготовленим і вміти знаходити підхід до кожного виконавця.

Нехай мене вибачить польський наставник, але він усе життя був на других-третіх ролях. Що він може зробити? Для такої роботи треба бути підготовленим. До кожного гравця потрібен індивідуальний підхід, – заявив Сабо.

Колишній тренер киян зізнався, що наразі не бачить перспектив у нинішнього Динамо.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ столичний клуб сенсаційно поступився Чорноморцю з рахунком 0:2. Обидва голи одесити забили наприкінці зустрічі. В.о. головного тренера Мацей Кендзьорек назвав головну причину поразки.