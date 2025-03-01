Падло з Донецька та колишня зірка Динамо, – Сабо назвав зрадників України

Легендарний український футболіст та тренер Йожеф Сабо гостро висловився про манкуртів, які зрадили свою Батьківщину. Особливо дісталося двом Анатоліям – Бишовцю та Тимощуку.

Йожеф Сабо багато років віддав рідному Динамо та роботі з національною збірною України. Під його керівництвом "синьо-жовті" обіграли росіян у Києві та принизили їх у Москві на очах диктатора Путіна, пише 24 Канал.

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Продали країну та своїх батьків

Досвідчений фахівець не може пробачити українських футболістів та тренерів, які спокусилися на криваві гроші агресора. Найбільшими зрадниками Йожеф Йожефович вважає свого колишнього одноклубника по київському Динамо Анатолія Бишовця та екскапітана збірної України Анатолія Тимощука.

"Бишовець – однозначний зрадник. Він киянин, українець, динамівець, йому тут все дали, він тут, в Україні ім'я собі заробив. І потім закрився, залишився там у Москві. Я вважаю таких людей взагалі… Краще промовчу. Якби ж один Бишовець таким був, так ні ж.

От це падло з Донецька, Тимощук, ще гірший. Сидів би собі вже тихо, так ні, він починає ще виправдовувати, судитися з УАФ, розповідати, що він такий великий футболіст. Коли поїхав у Німеччину, сидів там на лавці, не грав.

Продав свою країну, своїх батьків, яким не зможеш приїхати на цвинтар і покласти квітку, як їх не стане", – розповів Сабо в інтерв'ю Українському футболу.

Що відомо про позицію Тимощука та Бишовця