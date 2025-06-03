"Журналісти його розпіарили": екстренер Динамо прогнозує провал зірки збірної України у Європі

Уже тривалий час ходить чимало чуток навколо майбутнього Георгія Судакова. Очікується, що він залишить Шахтар і продовжить свою кар'єру в одному з топових європейських чемпіонатів.

Зокрема, ним активно цікавляться в Італії та Англії. Своєю думкою щодо перспектив півзахисника "гірників" поділився колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Blik.

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Сабо не вірить в успіх Судакова

На думку досвідченого спеціаліста, лідер Шахтаря не зможе заграти на високому рівні у європейському клубі. Він вважає, що 22-річного півзахисника переоцінюють, зокрема, в цьому винні медійники.

Про Судакова навіть не згадуйте. Це журналісти його розпіарили. Я не знаю, хто його купить, а якщо й куплять, то він не буде там основним. У Європі зовсім інший футбол, і півзахисники повинні вміти не тільки атакувати, але й відбирати,

– заявив Сабо.

Зазначимо, що наразі головним претендентом на Георгія Судакова вважається Наполі. Новоспечений чемпіон Італії нібито готовий сплатити за трансфер 40 мільйонів євро.

До слова. В сезоні-2024/2025 український півзахисник провів 37 матчів на клубному рівні. У них він забив 15 голів і віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що наприкінці травня в донецького Шахтаря змінився головний тренер. Ним став Арда Туран, який уже сформував список гравців, якими хоче підсилити "гірників".