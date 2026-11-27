Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо оцінив динаміку змін у грі Динамо. Фахівець скептично налаштований щодо рівня футболу киян.

Сабо вважає, що робота нового тренерського штабу наразі не приносить позитивних зрушень. Причину цього він пояснив для сайту "Український футбол".

Що Сабо сказав про Динамо

Відомий тренер, який очолював також і Динамо, вважає, що головною проблемою "біло-синіх" є кадрова ситуація в команді.

Покращення у грі Динамо, на жаль, немає. Бо гравці всі ті самі, та й слабенькі вони. Звідки прогресу взятися? Те, що кияни зараз на третьому місці в УПЛ, – наслідок осічок Шахтаря та Полісся. От і все. Збіг обставин,

– сказав Сабо.

Щоправда, фахівець вважає саме столичний клуб фаворитом у майбутньому матчі УПЛ проти Чорноморця. За прогнозом Сабо, кияни переможуть з рахунком 2:0.

Зазначимо, що матч Динамо – Чорноморець відбудеться у суботу, 28 листопада. Старт поєдинку заплановано на 13:00.

Яке турнірне становище має Динамо

Після 12 матчів в УПЛ підопічні Мацея Кендзьорека мають в активі 26 очок та посідають третю сходинку турнірної таблиці. Відставання від чинного лідера Шахтаря становить 4 пункти, але "гірники" зіграли на один поєдинок більше.

Під час єврокубкової кампанії Динамо не зуміло пробитися до основного раунду Ліги Європи або Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що виконувач обов’язків головного тренера "біло-синіх" готовий відпустити Джастіна Лонвейка під час наступного трансферного вікна.