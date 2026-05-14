"Це нонсенс": екстренер збірної України виніс вирок Динамо

У 28-му турі української Прем'єр-ліги Динамо зіграло з Колосом. Поєдинок виявився непростим для киян, але вони здобули перемогу з рахунком 2:1.

Матч був цікавий і з точки зору турнірної таблиці: перед грою Динамо займало 4-е місце, а Колос – 7-е, причому різниця між ними становила лише 2 очки. Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо в коментарі для Sport UA висловив свою думку щодо цієї боротьби між київським та ковалівським клубами.

Чи вплинула війна на рівень УПЛ?

Легенда українського футболу прокоментував стан національного чемпіонату, зазначивши, що нинішні реалії значно відрізняються від минулих років.

Що я можу сказати. Якби в кращі роки чемпіонатів України за високі місця змагалися Київ і Ковалівка, це був би нонсенс (посміхається). Але зараз зовсім інші часи, в країні йде війна, багато авторитетних українських клубів або зникли з футбольної карти країни, або ведуть жалюгідне існування. Такі сьогоднішні реалії,

– зазначив Сабо.

Поєдинок проти Колоса збігся з визначною датою – 99-річчям з дня заснування столичного клубу.

Які раніше заяви робив Сабо?

Він називав гру киян "глибоко кризовою" і зазначив, що нинішній рівень команди не нагадує ті часи, коли суперники боялися лише одного імені Динамо.

Усі чекають того Динамо, від якого колись усі здригалися. Нині цього й близько немає. Останній раз я насолоджувався грою команди ще за Валерія Лобановського. Думаю, мине чимало років, перш ніж ми знову побачимо те колишнє Динамо,

– підкреслив Сабо.

Експерт також критично оцінив стан гравців, відзначивши відсутність динаміки та численні помилки на полі. Він висловив сумнів щодо шансів киян на фініш у призовій трійці. Єдиним позитивним моментом, може стати Кубок України: "Залишилася єдина надія на перемогу у Кубку України, аби хоч якось скрасити нинішній сезон".