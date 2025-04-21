Напарник Ферстаппена потрапив в аварію на старті гонки Формули-1: відео зіткнення

У неділю, 20 квітня, у Саудівській Аравії відбулась гонка Формули-1. Перемогу у перегонах здобув пілот Макларена Оскар Піастрі, обігнавши Макса Ферстаппена з Ред Булла.

Окрім перемоги Піастрі гонка запам'яталась аварією. Учасником неприємного інциденту став напарник Ферстаппена Юкі Цунода, повідомляє 24 канал із посиланням на Extreme Cars.

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Неприємний початок гонки

На старті гонки Формули-1 у Саудівській Аравії відбулась аварія. Юкі Цунода врізався у П'єра Гаслі. У результаті чого японець та француз вимушено завершили перегони достроково.

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Зазначимо, що Макс Ферстаппен лідирував у гонці, але під час обгону покинув межі траси та отримав п'ять штрафних секунд та втратив першу позицію.

Перше місце у гонці здобув Оскар Піастрі, не залишивши шансів нідерландському автогонщику. Завдяки своєму тріумфу австралієць очолив загальний рейтинг.