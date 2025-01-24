Збірна Німеччини продовжила контракт з Нагельсманном: скільки діятиме угода

Юліан Нагельсманн з 2023 року очолює "Бундестім". Німецький футбольний союз задоволений роботою молодого тренера й вирішив продовжити з ним співпрацю.

Контракт з наставником був розрахований до завершення ЧС-2026. Сторони домовилися про його продовження на ще один великий турнір, повідомляє 24 Канал із посиланням на DFB.

Читайте також Збірна Бельгії призначила нового тренера перед матчами проти України

Віра в проєкт

Рішення про продовження угоди було затверджено в Лейпцигу в рамках церемонії, присвяченої 125-річчю Німецького футбольного союзу. Вона діятиме до закінчення Євро-2028.

Ми створили щось унікальне – разом з уболівальниками, командою та тренерським штабом. Тепер ми хочемо розвивати це та перемагати,

– заявив Нагельсманн.

Зазначимо, що зірковий наставник тренує "Бундестім" з вересня 2023 року. Він змінив на цій посаді чинного тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка.

Довідка. На чолі збірної Німеччини Юліан Нагельсманн провів 19 поєдинків. У цих матчах його підопічні здобули 11 перемог, 5 разів зіграли внічию та зазнали трьох поразок.

Нагадаємо, що під керівництвом 37-річного німця "Бундестім" дісталась до чвертьфіналу чемпіонату світу-2024, де поступилась у скандальному матчі Іспанії, яка врешті-решт тріумфувала на турнірі.