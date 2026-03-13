Провал олімпійської чемпіонки: українська біатлоністка показала шокуючий результат у спринті
- Юлія Джима фінішувала 99-ю в спринті на етапі Кубка світу в Отепяя, що є найгіршим результатом у її кар'єрі.
- Цього сезону вона набрала лише 9 очок, займаючи 90-те місце в загальному заліку Кубка світу.
Юлія Джима повністю провалила спринт на етапі Кубка світу з біатлону в Отепяя. Досвідчена українка фінішувала лише 99-ю – найгірший показник у її кар’єрі.
35-річна біатлоністка проводить відверто слабкий сезон. Упродовж усіх етапів Кубка світу Джима зуміла набрати лише 9 очок, розташувавшись на 90 місці в загальному заліку Кубка світу, передає 24 Канал.
Що сталося на етапі Кубка світу в Отепяя?
На етапі Кубка світу з біатлону в естонському Отепяя Джима завершила жіночий спринт на 99-й позиції. Нижче фінішували лише чотири спортсменки.
Українка припустилися чотирьох промахів на вогневих рубежах і програла майже три хвилини чистим ходом на дистанції, повідомляє biathlon.com.ua.
Для досвідченої українки, яка понад десять років виступає на найвищому рівні, це найнижчий результат у кар’єрі.
Біатлоністка виступає на Кубку світу з сезону 2011/12 і в дебютній гонці одразу потрапила в очки, посівши 34-те місце у спринті.
Зазвичай її результати перебували значно вище – у межах топ-60 або навіть топ-30, що дозволяло регулярно виходити до гонки переслідування.
Результати Джими у цьому сезоні
До цього моменту найнижчим результатом Юлії було 82 місце у спринті на етапі Кубка світу в Оберхофі.
Найкращий результат у спринтерській гонці біатлоністка продемонструвала на Олімпійських іграх в Італії, посівши 24 місце.
Минулі досягнення біатлоністки
- Юлія Джима є олімпійською чемпіонкою у складі жіночої естафетної четвірки на Іграх у Сочі-2014.
- 24 рази біатлоністка піднімалася на п’єдестал етапів Кубка світу, чотири рази перемагала (одного разу в особистій гонці).
- Найвище місце у загальному заліку Кубка світу – 8 у сезоні 2016/2017.
- У сезоні 2017/2018 Джима опинилася за крок від здобуття малого кришталевого глобуса в індивідуальній гонці.