Труси Левченко спричинили суперечку – спортсменка втрутилася у ситуацію

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко розставила усі крапки над "і" в питанні щодо різниці екіпірування чоловіків та жінок на змаганнях з легкої атлетики. Спортсменка пояснила, чому дівчата здебільшого виходять у сектор лише в короткому топі і трусах.

Виявляється, справа зовсім не в правилах турнірів чи певній формі дискримінації. Причина, яку сама Левченко пояснила в коментарях соцмережі Threads, виявилася максимально простою і очевидною.

Чому легкоатлетки надають перевагу мінімальному одягу?

Юлія Левченко одразу відкинула варіанти про те, що на дрес-код легкоатлеток якось впливає бажання вразити чоловічу авдиторію чи застарілі норми з часів, коли рівність у спорті ще не була сама собою зрозуміла.

Стрибунка зазначила, що головне під час змагань – це відчувати свободу рухів. У кожній дисципліні легкої атлетики існують свої більш зручні комбінації одягу та взуття. А чоловіки вдягаються трохи інакше, бо мають власну анатомію і вимоги до комфорту.

Як Юлія Левченко виступила на етапі Континентального туру?