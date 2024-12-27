Український спорт з початком повномасштабної війни в Україні об'єднався навколо допомоги Батьківщині. Чимало його представників долучились захисту країни.

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Двоє родичів на війні

Дехто надає фінансову чи матеріальну допомогу, інші ж були змушені взяти зброю до рук та йти на фронт. Також чимало знайомих українських спортсменів наразі служать у ЗСУ.

Про своїх родичів в українській армії розповіла провідна українська стрибунка у висоту Юлія Левченко. Дівчина зізналась, що її тато та батько її чоловіка нині захищають Україну зі зброєю в руках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

Коли у нас було весілля, ми підлаштовували дату під те, щоб наші батьки могли бути присутніми. Адже в мого чоловіка тато на лінії фронту і якраз у нього була відпустка. У цей тиждень він міг приїхати. Тато воював з самого початку повномасштабного вторгнення. У нас так випадково просто вийшло, що він і тато мого чоловіка в перші дні пішли добровольцями. Вони не разом десь перебувають, але вдвох ще служать,

– розповіла Юлія.

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Дівчина є уродженкою Бахмута, який окупувала та знищила Росія. Юля є чемпіонкою юнацьких Олімпійських ігор, а також срібною призеркою чемпіонату світу з легкої атлетики. На змаганнях Діамантової ліги вона тричі брала срібло.

Нагадаємо, що Левченко одружилась влітку цього року. Обранцем 27-річної легкоатлетки став бігун на довгі дистанції Юрій Кіщенко, з яким вона зустрічалась десять років.