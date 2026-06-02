Зіркова українська легкоатлетка заявила про отруєння перед турніром

Юлія Левченко зіткнулася з проблемами зі здоров'ям перед міжнародними змаганнями у Фінляндії. Через отруєння спортсменці довелося пройти курс відновлення.

Неприємний інцидент стався напередодні престижного міжнародного турніру. Попри погане самопочуття, українська легкоатлетка все ж готується вийти на старт і поділилася подробицями того, що пережила, передає 24 Канал.

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Що сталося з Левченко?

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко на своїй сторінці в інстаграмі повідомила про проблеми зі здоров'ям перед міжнародним турніром у Фінляндії.

За словами легкоатлетки, вона отруїлася напередодні старту змагань. Левченко опублікувала фото та розповіла, що пережила непростий період через погіршення самопочуття.

Те, що я називала "акліматизацією", виявилось отруєнням. Оскільки старти були заплановані заздалегідь, буду працювати з тим, що є. Плюси – я худа. Мінуси – де сили? Божий план іноді складніший, ніж ми можемо собі уявити,

– зазначила легкоатлетка.

Підготовка до змагань

Левченко зізналася, що підготовка до турніру виявилася далеко не ідеальною через проблеми зі здоров'ям. Водночас вона подякувала за підтримку, яку отримала під час перебування у Фінляндії. Змагання у місті Турку відбудуться 3 червня.

Українська спортсменка продовжує виступи на міжнародній арені після непростого періоду в кар'єрі. Уболівальники вже засипали легкоатлетку словами підтримки та побажаннями якнайшвидшого відновлення після отруєння.

На нещодавньому етапі Діамантової ліги у Марокко легкоатлетка стала четвертою – перемогла на цих змаганнях інша українка Ярослава Магучіх.

У минулому сезоні Юлія Левченко встановила свій найкращий результат за останні 5 років, підкоривши планку на висоті 2,00 м.