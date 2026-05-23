Навіть без Магучіх: етап Діамантової ліги завершився тріумфом українок

У китайському Сямені відбулися другі цьогоріч змагання у межах найпрестижнішої серії світової легкої атлетики – Діамантової ліги. У стрибках у висоту не було рівних українським спортсменкам Юлія Левченко та Ірині Геращенко.

Навіть за відсутності Ярослави Магучіх на плечах переможниці майорів саме український прапор. Найвищий стрибок належав Левченко, для якої це перша перемога за чотири роки, пише "Трибуна".

Як виступили на етапі Діамантової ліги українки?

Знаковими змагання в Китаї стали для Ірини Геращенко. 31-річна стрибунка повернулася на рівень Діамантової ліги вперше після того, як стала мамою.

У зимовій частині сезону Ірина один раз стрибала 1,91, але не змогла відібратися на чемпіонат світу в Торуні. Натомість у Сямені у неї стався прорив: Геращенко взяла висоту 1,94, а згодом ще й поліпшила результат, підкоривши планку на висоті 1,97 метра.

Завдяки цьому Геращенко здобула срібло, а випередити її вдалося тільки Юлії Левченко. Як і під час Мундіалю в приміщенні, Левченко змогла взяти висоту 1,99. Тоді за присутності у секторі Ярослави Магучіх такої планки вистачило для другого місця, а цього разу Юлія стала переможницею, перервавши серію без золотих нагород, яка тривала для неї аж чотири роки. Три сезони Левченко навіть не підіймалася на п'єдестал пошани Діамантової ліги.

Тож у Сямені – дубль українок, які святкували цей успіх разом.



Юлія Левченко і Ірина Геращенко / скріншот з трансляції

Коли повернеться на змагання Магучіх?

Володарка світового рекорду Ярослава Магучіх свій літній сезон розпочне за тиждень на етапі Діамантової ліги у марокканському Рабаті.

Магучіх все літо готуватиметься до Абсолютного чемпіонату світу, який у вересні прийматиме Будапешт. Вона також ставить перед собою завдання перевершити власний рекорд, який зараз становить 2,10.