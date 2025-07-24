Колишня дружина легенди українського футболу похизувалась вогняною формою

Юлія Пятова активно веде соціальні мережі. Колишня дружина Андрія Пятова, легенди українського футболу, знову вразила шанувальників своїм виглядом.

Екскохана Пятова часто висвітлює життя у соціальних мережах. У своєму інстаграмі колишня дружина українського ексфутболіста опублікувала гаряче фото, повідомляє 24 канал.

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Як виглядає Юлія Пятова?

Колишня дружина Андрія Пятова поділилась спекотним фото, чим потішила своїх шанувальників у соціальних мережах. Юлія постала перед камерою у стильному чорному бікіні.

Видно, що екскохана колишнього голкіпера Шахтаря тримає себе у чудовій формі, займаючись спортом. Розкішна Юлія Пятова похизувалась перед вболівальниками ідеальною фігурою.

Пятова показала ідеальну фігуру / Скриншот з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Андрій та Юлія Пятова розлучились минулого року. У колишнього подружжя залишились четверо дітей: три доньки – Дар'я, Мілана, Мая, а також син Лев.

Раніше повідомляли про те, що Меделін Райт поділилась ефектним фото у домашніх умовах. Найсексуальніша футболістка світу розірвала соціальні мережі гарячим контентом.