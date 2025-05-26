Слідом за Світоліною: Стародубцева стартувала з перемоги ефектним камбеком на Ролан Гаррос-2025
- Юлія Стародубцева перемогла у першому колі Ролан Гаррос-2025.
- Українка здолала німкеню Тамару Корпач з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.
- Стародубцева вийшла у другий раунд турніру, де зустрінеться з Анастасією Потаповою.
Четверта ракетка України провела важкий матч проти тенісистки з Німеччини. Після програшу першого сету Стародубцевій вдалось переломити хід гри.
Тамара Корпач (Німеччина) – Юлія Стародубцева (Україна) 1:2 (6:2, 1:6, 4:6)
У столиці Франції Парижі розпочався другий тенісний турнір категорії Grand Slam у 2025 році. На Ролан Гаррос з'їхались найкращі тенісистки світу, серед яких аж шість українок, повідомляє 24 Канал.
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Камбек від українки
Еліна Світоліна та Даяна Ястремська вже встигли виграти свої стартові матчі, тоді як Марта Костюк та Анастасія Соболєва вилетіли вже у першому колі. П'ятою на корт вийшла Юлія Стародубцева.
Четверта ракетка України отримала неприємну суперницю в особі німкені Тамари Корпач (WTA№148). Розклад сил виглядав приблизно рівним, проте суперниця Юлії прекрасно провела перший сет та оформила два брейки.
Корпач збиралась добити українку в другому сеті, проте Стародубцевій вдався ефектний камбек. Уродженка Каховки виграла всі гейми на подачах Корпач та розгромила її з рахунком 6:1.
Боротьба перекинулась на вирішальний сет, де суперниці йшли ніздря в ніздрю. Проте у десятому геймі за рахунку 5:4 на свою користь Стародубцева здійснила брейк та здобула вольову перемогу.
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Таким чином українка лише вдруге у кар'єрі виходить в друге коло турніру Grand Slam. Наступною її опоненткою стане "нейтральна" росіянка Анастасія Потапова.
Що ж стосується першого раунду Ролан Гаррос, то з українок ще не стартувала лише Ангеліна Калініна. У вівторок, 27 травня, тенісистка відіграє проти ексросіянки Еліни Аванесян, яка наразі представляє Вірменію.