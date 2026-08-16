Матюки російською та кидання ракетки: Стародубцева на емоціях вилетіла в українському дербі

Українська тенісистка Юлія Стародубцева поступилася співвітчизниці в матчі другого раунду Мастерса в Цинциннаті (США). Під час поєдинку спортсменка також привернула увагу неспортивною поведінкою на корті.

У матчі 1/64 фіналу сильнішою виявилася Дарія Снігур, яка впевнено обіграла землячку у двох сетах із рахунком 6:4, 6:3. Для Снігур цей поєдинок став успішним дебютом на рівні WTA 1000, повідомляє 24 Канал.

Емоції Стародубцевої на корті після матчу зі Снігур

Протягом невдалого для себе матчу Стародубцева не змогла впоратися з емоціями та опанувати себе. Об'єктиви камер зафіксували, як під час гри Юлія розчаровано шпурляла ракетку та голосно вживала нецензурну лайку російською мовою. Така поведінка обурила вболівальників, адже спортсменка показала себе не з найкращого боку. Зараз тенісистка переживає складний період у сезоні, зазнавши кількох поразок поспіль на великих турнірах.

Попередні скандали Стародубцевої

Цей інцидент посилив суспільне невдоволення навколо спортсменки. Лише у липні 2026 року Стародубцева разом із колегою Надією Кіченок опинилися в центрі гучного скандалу. Тенісистки відвідали весілля ексросіянки Дар'ї Касаткіної, де потрапили на відео під час танців та співів під російські пісні.

Тоді дівчат помітили в компанії російських тенісисток, які мають неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Поведінку спортсменок розкритикувала українська тенісна спільнота, зокрема тенісистка Олександра Олійникова, після чого дівчата змушені були публічно коментувати свою присутність на цьому заході.