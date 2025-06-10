Сенсаційна українка поповнила список тенісисток-мільйонерок

Юлія Стародубцева успішно виступила на Відкритому чемпіонаті Франції, діставшись до третього кола. Це дозволило уроджениці Каховки подолати позначку в мільйон доларів зароблених призових.

На Ролан Гаррос Юлія Стародубцева заробила понад 200 тисяч доларів призових, виступаючи в одиночному та парному розрядах. Відтепер на рахунку четвертої ракетки України 1,1 мільйона доларів призових, пише 24 Канал з посиланням на Великий теніс України.

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Хто з українок у списку тенісисток-мільйонерок

Таким чином Стародубцева поповнила список тенісних мільйонерок, який складається з 545 спортсменок. Серед них є 13 представниць України.

Очолює рейтинг Еліна Світоліна, яка під час кар'єри заробила понад 26 мільйонів доларів. До топ-5 входять також Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Повний список українських тенісисток-мільйонерок

1. Еліна Світоліна – 26 066 367

2. Леся Цуренко – 6 898 716

3. Марта Костюк – 5 940 988

4. Даяна Ястремська – 5 410 585

5. Ангеліна Калініна – 4 321 198

6. Катерина Бондаренко – 4 321 117

7. Людмила Кіченок – 3 128 865

8. Катерина Байндл – 2 909 288

9. Олена Бондаренко – 2 785 303

10. Надія Кіченок – 1 846 580

11. Ольга Савчук – 1 642 228

12. Юлія Стародубцева - 1 160 878

13. Тетяна Перебийніс – 1 148 734

До слова. Світовий рекорд за сумою призових належить американці Серені Вільямс, яка заробила майже 95 мільйонів доларів.

Раніше ми розповідали, що перша ракетка України Еліна Світоліна за вихід до чвертьфіналу Ролан Гаррос заробила майже 500 тисяч доларів. Для одеситки це був 19-й Відкритий чемпіонат Франції в кар'єрі.