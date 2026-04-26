До фіналістів Кубка України завітала прем'єр-міністерка Свириденко

Для прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко Чернігів має особливе значення – це її рідне місто, де вона народилася. Під час одного з візитів до міста вона відвідала однойменний футбольний клуб, який вийшов у фінал Кубку України.

За інформацією клубу, прем'єр-міністерка відвідала стадіон "Чернігів-Арена" та провела зустріч із гравцями та тренерським штабом Чернігова. Клуб подарував їй пам'ятну футболку з номером 12.

Що відомо про зустріч Свириденко з ФК Чернігів?

Візит Свириденко відбувся на тлі важливого спортивного досягнення – Чернігів вперше в історії міста пробився до фіналу Кубка України.

Під час зустрічі прем'єрка привітала команду з цим визначним успіхом та повідомила про намір підтримати клуб на фінальному поєдинку проти Динамо, який відбудеться 20 травня у Львові.

Також Свириденко ознайомилася з інфраструктурою клубу, діяльністю академії та відвідала тренування юних футболістів дитячої школи.

Чернігів висловив вдячність прем'єр-міністерці за увагу до клубу та міста, підтримку спорту й інтерес до розвитку чернігівського футболу.

Зустріч Юлії Свириденко з ФК Чернігів / Фото ФК Чернігів

Що сказала про візит до Чернігова Свириденко?

У своєму інстаграм прем'єрка Свириденко зазначила, що у 2022 році арена фактично опинилася на лінії фронту, через що комплекс зазнав значних руйнувань. Проте команда відновилася, повернулася до повноцінної діяльності та дійшла до фіналу Кубка України, і вона щиро вітає її з цим досягненням.

Активно працює академія клубу – тут займається чернігівська молодь. Круто бачити, що життя триває. Важлива частина цього відновлення – розвиток спорту в громаді,

– написала Свириденко.

