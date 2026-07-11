Федерація біатлону України відреагувала на переїзд Журавок до Росії

Федерація біатлону України відреагувала на повідомлення у ЗМІ щодо виїзду Юлії Журавок до Росії. Організація виступила із заявою після появи інформації про те, що колишня українська спортсменка розпочала там тренерську діяльність.

У федерації наголосили, що Журавок припинила виступи за національну збірну ще у 2022 році, а відтоді організація не має до неї жодного стосунку. Також зазначається, що її повернення до складу збірної України було неможливим через наявність у спортсменки російського громадянства.

Як у ФБУ відреагували на інформацію про Журавок?

Окремо у Федерації прокоментували ситуацію з вподобаннями під дописом Журавок у соцмережах, які поставили деякі члени збірної України. За інформацією організації, зі спортсменами та тренерами провели особисті розмови. Частина з них пояснила, що поставила вподобання випадково під час перегляду стрічки новин.

У федерації зазначили, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України подібні дії викликають негативну та справедливу реакцію вболівальників.

Також у ФБУ підкреслили, що рішення Журавок щодо подальшої професійної діяльності є її особистим вибором і не має жодного стосунку до організації.

Водночас Федерація біатлону України заявила, що й надалі відстоюватиме в Міжнародній федерації біатлону позицію щодо недопущення повернення російських біатлоністів до міжнародних змагань.

Нагадаємо, колишня біатлоністка збірної України Журавок, яка переїхала до Росії та розпочала там роботу тренеркою, пояснила своє рішення в інстаграм. Вона заявила, що народилася на території Росії.

Раніше, її допис отримав реакції від низки представників українського біатлону. Серед тих, хто вподобав публікацію, були Валерія Дмитренко, Ганна Кривонос, Любов Кип'яченкова, Надія Бєлкіна та юніор Олександр Біланенко. Також підтримку допису висловили олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко, колишні українські біатлоністки Ольга Абрамова і Марія Панфілова, тренер Сергій Зоц та ексбіатлоніст Віталій Кільчицький, який ще залишив коментар.

Після розголосу деякі користувачі прибрали свої вподобання.