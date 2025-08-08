Багатьом спортсменам складно дається перехід від тренувань до звичного життя. Своїм досвідом поділилася колишня українська біатлоністка Юлія Журавок, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм спортсменки.

Читайте також Українська зірка біатлону Олена Підгрушна вперше стала мамою

Чим займається Журавок після завершення кар'єри?

Після завершення кар'єри Журавок втратила мотивацію, а також гроші на існування. Порятунком для спортсменки стали заняття йогою.

Юлія опублікувала відвертий текст, як знайшла своє місце в новому житті.

Рік боротьби не з тілом – з собою. Скільки разів були відкати, скільки разів ламалася – не тіло, а звички, установки, страхи. У мене було два шляхи: або залишитися в голові – у нескінченному самопоїданні, думках, які не давали жити. Або рятувати себе,

– йдеться у дописі Журавок.

Журавок займається його: дивіться відео

Біатлонний сезон-2021/22 став останнім в кар'єрі Юлії Журавок. Колишня біатлоністка, яка проживає на Київщині, сконцентрувалася на особистому житті. Наразі Юлія стала тренером з йоги та проводить персональні заняття.

Нагадаємо, що у 2018 році Юлія Журавок стала чемпіонкою Європи у змішаній естафеті. Біатлоністка також здобувала золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у 2012 році.

Раніше ми розповідали про легендарного Йоганнеса Бьо, який розпочав футбольну кар'єру на Батьківщині.