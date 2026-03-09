"Не задумуючись, запрошу його тренувати Динамо": Ігор Суркіс назвав тренера мрії

Київське Динамо цього сезону не вражає результатами, через що ще до зимової павзи у чемпіонаті попрощалось з Олександром Шовковським і зробило Ігоря Костюка наставником першої команди. Проте президенту клубу Ігорю Суркісу пригадали слова щодо улюбленого коуча з-за кордону.

Відомого наставника власник киян готовий був би запросити на тренеську лаву без зайвих роздумів. Суркіс захоплюється його прямотою і дотриманням обіцянок, як зрозуміло з уривку інтерв'ю, оприлюднено в тік-тоці.

Кого Суркіс хотів би запросити тренером Динамо?

Під час спілкування з відомим журналістом Віктором Вацком Ігор Суркіс заявив, що йому дуже подобається колишній наставник Ліверпуля та дортмундської Боруссії Юрген Клопп, який зараз працює у системі футбольних клубів Red Bull.

Президент Динамо визнав, що, якби мав таку можливість, то навіть не задумувався, чи запрошувати німця очолювати київську команду.

Людина колись прийшла і сказала, що не чекайте від мене чемпіонство у перший або другий сезон. Він сказав, що за три роки побудує команду. Мені цей тренер дуже подобається своєю харизмою та поведінкою,

– захоплено розповів Суркіс.

